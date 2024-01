Torino, Juric si sbilancia sul Napoli: lo ha detto in conferenza

Le parole in conferenza stampa del tecnico granata che ha presentato così la sfida tra il suo Torino ed il Napoli

Dopo alcune giornate, il Napoli tornerà a disputare una gara di domenica alle 15. Manca quindi sempre meno alla sfida che vedrà protagonisti gli azzurri in casa del Torino di Ivan Juric. Dopo lo stop casalingo, 0-0 contro il Monza, al Napoli servirà fare una grande prestazione per potersi aggiudicare i tre punti ed iniziare a marciare in classifica con più costanza. Non sarà certamente una partita semplice per la squadra di Walter Mazzarri che tornerà allo Stadio Grande Torino da ex. Il tecnico di San Vincenzo livornese è stato infatti allenatore dei granata dalla stagione 2018 al 2020.

Sarà anche la prima partita in azzurro di Pasquale Mazzocchi che è stato convocato e sarà regolarmente a disposizione di Mazzarri. A parlare del Napoli e della partita di domani pomeriggio è stato sopratutto l’allenatore del Torino, Ivan Juric che ha presentato la sfida con i partenopei in conferenza stampa. Il 2024 dei granata inizierà proprio dalla sfida casalinga contro i campioni d’Italia. Il Torino ha chiuso invece l’anno con una sconfitta di misura (1-0) contro la Fiorentina al Franchi di Firenze.

Le parole di Ivan Juric in conferenza

Se il 2023 della squadra piemontese è terminato con una sconfitta, l’obiettivo è quello di iniziarlo superando il difficile ostacolo rappresentato dai partenopei. È sembrato fiducioso Ivan Juric che ha spiegato di voler giocare una gara simile a quella di Firenze dove di negativo c’è stato solo il risultato. Lo stesso tecnico croato ha spiegato che per far male ad una squadra come il Napoli servirà alzare la qualità soprattutto negli ultimi metri in modo che il bel gioco si trasformi in punti utili per la classifica. Juric ha poi spiegato che il Napoli è una squadra piena di giocatori di qualità e che bisognerà stare molto attenti.

Proprio gli attaccanti partenopei sono il principale motivo di preoccupazione del tecnico croato che ha allarmato la sua squadra. “Possono fare gol in ogni modo, dobbiamo stare attenti su tutto. E ci vuole anche un po’ di fortuna“, così si è espresso riguardo gli attaccanti del Napoli. Juric si è poi esposto spiegando di voler una grande annata dalla sua squadra. “Spero di continuare a giocare così e di migliorare i risultati: ci esprimiamo ad alti livelli, spero che tutto si trasformi in risultati che porterebbe sicurezze ed entusiasmo. In queste 20 partite possiamo fare grandi cose”.