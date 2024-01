Politano – Napoli – Arabia: De Laurentiis ha preso una decisione definitiva

Politano, l’agente passa la patata bollente a De Laurentiis: il presidente ha preso una decisione definitiva sulla questione Arabia Saudita

Tra i migliori calciatori della prima parte di stagione del Napoli è impossibile non menzionare Matteo Politano. L’esterno è probabilmente l’unico elemento della squadra che ha incrementato il suo rendimento rispetto alla gestione Spalletti. Finora per lui 5 gol e 3 assist. Dati che quantomeno testimoniano l’importante apporto offensivo dell’ex Inter sulla fascia destra. Tant’è che Lindstrom, annunciato come grande colpo di quest’estate dopo l’addio di Lozano su quella fascia, non sta trovando lo spazio che ci si aspettava. Mazzarri, come Garcia in precedenza, al momento non può privarsi dell’estro e della fantasia dell’esterno ex Sassuolo.

Durante l’appena cominciato calciomercato invernale la squadra di mercato azzurra è al lavoro per rinforzare la squadra. Gli azzurri hanno intenzione di portare a termine almeno tre colpi, se non quattro: un vice Di Lorenzo, un nuovo centrale di difesa e uno o due centrocampisti. Il terzino è arrivato con Pasquale Mazzocchi, per il centrale in cima alla lista pare esserci Dragusin del Genoa e anche a centrocampo gli azzurri vogliono chiudere al più presto l’affare Samardzic. Tuttavia i piani potrebbero saltare perché nelle ultime settimane è sbucata la possibilità di cedere Politano, sul quale si è fiondato l’Al-Shabab, club dell’Arabia Saudita.

Politano in Arabia? De Laurentiis ha ben chiare le idee sul da farsi

Gli arabi offrono ben 12 milioni di euro al club e 7 netti a stagione al giocatore. Un’offerta che lo stesso agente Mario Giuffredi ieri ha definito “reale e concreta” ai microfoni di Radio Napoli Centrale. Tuttavia Giuffredi ha fatto capire che l’esterno ha intenzione di chiudere la sua carriera al Napoli, ma si aspetta un rinnovo.

Concetto confermato dall’edizione odierna de Il Mattino, secondo il quale sono chiari i “mal di pancia” del calciatore riguardo la mancata offerta di rinnovo contrattuale.

Il quotidiano spiega però che De Laurentiis non ha intenzione di vendere Politano, tantomeno durante questa sessione di calciomercato invernale. Il patron azzurro alzerà il muro alle offerte arabe.

Addirittura, annuncia Il Mattino, si prevede un incontro tra le parti per discutere il rinnovo di contratto. Il quotidiano vede i giorni della Supercoppa, a Riad, come possibile data per l’incontro. Vista l’età avanzata (Politano ha 30 anni) è ipotizzabile che un eventuale prolungamento non avrà durata superiore ai tre anni. Nel caso in cui non si dovesse arrivare ad un accordo il Napoli è pronto a fiondarsi su Zito Luvumbo del Cagliari, sul quale il club partenopeo ha una sorta di prelazione.