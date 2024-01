Grande notizia per i napoletani: accadrà dal prossimo mese

Possono gioire tutti i napoletani, la notizia che stavano aspettando da mesi è finalmente arrivata: sarà possibile farlo a partire da febbraio.

Terminate le festività natalizie, Napoli può finalmente respirare un attimo. Il flusso enorme di turisti che ha affollato le vie della città durante l’ultimo mese è stato sicuramente piacevole per albergatori e commercianti, ma meno per i residenti, soprattutto coloro che vivono nel centro storico.

I tantissimi turisti che hanno scelto Napoli come meta delle loro vacanze di Natale hanno creato qualche disagio anche per quanto riguarda i trasporti. Le stazioni della Metropolitana Linea 1 sono state prese d’assalto, con treni che spesso superavano il limite massimo di capienza. Ma grazie ai nuovi treni che da ormai più di un anno hanno quasi del tutto sostituito i vecchi mezzi di trasporto, la situazione è stata decisamente meno problematica rispetto agli altri anni.

Metro Linea 1 Napoli, grande novità da febbraio

Dopo l’ingresso dei nuovi treni che hanno ampliato di oltre 400 passeggeri la capienza di ogni singolo mezzo di trasporto, la Metro Linea 1 di Napoli è pronta a un’altra innovazione per avvicinarsi agli standard delle grandi città europee. Dal mese di febbraio, infatti, sarà finalmente introdotto il servizio Wi-Fi all’interno delle stazioni.

Inizialmente previsto per dicembre, il servizio sarà inaugurato il prossimo mese a causa di alcuni problemi che hanno rallentato i lavori, come ‘installazione delle nuove scale mobili nella stazione di Vanvitelli e altri interventi infrastrutturali. L’assessore ai Trasporti, Edoardo Cosenza, ha però confermato che ora i lavori sono a buon punto e per febbraio sarà disponibile il Wi-Fi in ogni stazione della Linea 1.

Come si accede al Wi-Fi nella Metro Linea 1 di Napoli

Il Wi-Fi sarà usufruibile sia nelle stazioni sia a bordo dei treni. Per accedervi è molto semplice: una volta fatto accesso alla rete Wi-Fi, i passeggeri si dovranno collegare alla rete e accettare termini e condizioni nella pagina login che si aprirà sul proprio dispositivo. Un sistema utilizzato anche in strutture come hotel oppure treni e aerei.

Oltre al Wi-Fi, a fine febbraio dovrebbe essere attivata anche la rete cellulari con connettività 5G. Grazie al sistema DAS (Distributed Antenna System) per la ripetizione del segnale in modalità multi-operatore, i dispositivi compatibili con 5G potranno usufruire della copertura del segnale mobile. Un grande passo in avanti per la Metropolitana di Napoli.