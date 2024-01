Calciomercato Napoli, accelerata a centrocampo: svelate le cifre

Gli azzurri sono in procinto di chiudere un altro colpo, stavolta a centrocampo: le ultime sul calciomercato del Napoli

Oramai la strategia del Napoli appare piuttosto chiara: puntellare durante questo calciomercato di gennaio quei ruoli apparsi carenti durante la prima parte di stagione. Con un focus su difesa e centrocampo. Il vice Di Lorenzo è arrivato, con Pasquale Mazzocchi pronto a far rifiatare nell’eventualità il capitano azzurro. Poi si procederà a chiudere anche per un nuovo centrale di difesa, per ora i nomi in cima alla lista della squadra di mercato azzurra e del direttore sportivo Meluos sono Vitik dello Sparta Praga e Dragusin del Genoa.

A centrocampo invece tutti gli indizi portano a Samardzic. Gli azzurri, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, spingono per chiudere la trattativa entro la prossima settimana. Il quotidiano rivela che i club stanno limando gli ultimi dettagli del contratto. Mladen Samardzic, padre del ragazzo, che fu poi l’artefice dello stop nella trattativa di quest’estate con l’Inter, sta seguendo con attenzione gli sviluppi della situazione. Il centrocampista dell’Udinese però non è l’unico obiettivo per il centrocampo: De Laurentiis vuole regalare a Mazzarri un vice Anguissa, vista anche la partenza del camerunese per la Coppa d’Africa. Il profilo individuato dallo scouting azzurro è Boubakary Soumaré.

Napoli – Soumaré, la Gazzetta dello Sport rivela le possibili cifre dell’affare

Soumaré, mediano classe ’99 in forza al Siviglia, in prestito dal Leicester, è un centrocampista d’interdizione. Nonostante le sue ottime doti fisiche e difensive, dispone anche di una buona tecnica di base. Caratteristiche che fanno di lui il perfetto alter ego di Anguissa, in caso di necessità.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta che il calciatore è affascinato dall’ipotesi Napoli, poiché non si è ambientato un granché in Andalusia.

Il contratto di Soumaré non prevede nessuna clausola che gli permette di interrompere il prestito unilateralmente. Quindi, in sostanza, è solo il Siviglia a decidere il da farsi. Il Napoli deve provare a convincere il club andaluso per portarsi a casa il francese di origini senegalesi.

Poi, una volta convinto il Siviglia, si parlerà con il Leicester. La squadra di mercato azzurra proverà a convincere il club inglese a trasferire l’attuale diritto di riscatto in favore del Siviglia, dal valore di 15 milioni di euro. Stando a quanto riportato dal quotidiano le cifre rimarranno perlopiù le stesse. Dunque, ci aspettano giorni fondamentali per il futuro della stagione del Napoli.