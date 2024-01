Protagonista nel Napoli di Sarri, ha appena firmato con la sua nuova squadra

Un protagonista del Napoli di mister Maurizio Sarri ha trovato una nuova sistemazione durante il calciomercato invernale: di chi si tratta

Siamo alle battute iniziali del calciomercato invernale di gennaio, ma le squadre sono già al lavoro per completare le rose a disposizione dei rispettivi allenatori. Anche il Napoli, che storicamente durante la gestione De Laurentiis difficilmente effettua tante operazioni, appare più attivo che mai. La volontà è quella di completare del tutto la rosa a disposizione di mister Mazzarri. Il primo rinforzo è già arrivato: Pasquale Mazzocchi sarà il vice Di Lorenzo. Intanto però si lavora anche al trasferimento in casacca azzurra di un nuovo centrale di difesa e di uno o due centrocampisti.

Per il centrocampo la trattativa in stato più avanzato è quella che vede coinvolto Lazar Samardzic, serbo classe 2o02 dell’Udinese. Dalle ultime indiscrezioni pare che il Napoli stia concentrando tutte le sue forze per portarlo in azzurro, è lui il prescelto come sostituto di Elmas. Per la difesa invece sono varie le opzioni, ricordiamo tra gli altri Dragusin del Genoa e Vitik dello Sparta Praga.

Il mercato di gennaio è anche un’ottima occasione per osservare il mercato svincolati. Ad esempio, nelle scorse settimane si è parlato di un possibile interessamento del Napoli per Jerome Boateng, senza squadra dal 30 giugno 2023. Del tedesco non se ne è più parlato, ma intanto un ex azzurro svincolato ne ha approfittato per accasarsi in una nuova squadra.

È fatta per il trasferimento, l’ex Napoli ha trovato una nuova squadra: i dettagli dell’accordo

Stando a quanto riportato da Nico Schira sul suo profilo X (Twitter) Omar El Kaddouri, ex Napoli, che ha vestito la maglia azzurra dal 2012 al 2017 (con in mezzo una parentesi di due stagioni al Torino) ha trovato l’accordo con una nuova squadra.

Svincolatosi dopo l’esperienza in Grecia, al Paok Salonicco, El Kaddouri era rimasto senza club. Tuttavia, stando alle ultime indiscrezioni avrebbe poco fa trovato un accordo con il Cluj, club romeno.

Schira spiega che il nuovo contratto ha durata fino a giugno 2024, con eventuale opzione per altri due anni. Dunque, esperienza insolita per il centrocampista marocchino, che a Napoli ha lasciato un bel ricordo.

Con il Napoli in totale tra le due distinte esperienza 43 presenze totali, e 3 gol, di cui una anche in Champions League. Dopo gli azzurri ha vestito la casacca dell’Empoli, per poi chiudere con la Serie A. Anche al PAOK ha avuto un rendimento niente male: ben 173 presenze totali con 10 gol complessivi.