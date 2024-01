Osimhen criticato pesantemente in diretta: “A lui non frega niente”

Victor Osimhen è stato criticato in diretta, parole durissime contro l’attaccante del Napoli: “Sta dimostrando di non fregarsene di niente”.

Si avvicina la prima partita del 2024 del Napoli: domenica 7 gennaio, alle ore 15, gli azzurri sfideranno il Torino in trasferta nell’ultima giornata del girone di andata. Una partita delicata che i partenopei devono provare però a vincere a tutti i costi: in caso di sconfitta o pareggio e conseguente vittoria della Lazio a Udine, il Napoli chiuderebbe il girone di andata al nono posto in classifica. Un risultato inimmaginabile soltanto pochi mesi, quando capitan Di Lorenzo alzava al cielo il terzo scudetto della storia del club.

Una situazione davvero complicata quella che sta attraversando il Napoli di Walter Mazzarri che, come se non bastasse, dovrà anche fare a meno di parecchi titolari per la trasferta di Torino. Oltre gli infortunati Meret, Natan e Mathias Olivera, c’è Politano che non è al 100% a causa di un affaticamento e Anguissa e Osimhen che saranno indisponibili per circa un mese per prendere parte alla Coppa d’Africa con le proprie nazionali (Camerun e Nigeria).

I due azzurri sono partiti per raggiungere il ritiro delle loro nazionali: il torneo, che si terrà in Costa d’Avorio, inizierà il 13 gennaio e terminerà il prossimo 11 febbraio, data della finalissima. Due assenze pesantissime, soprattutto quella del capocannoniere dello scorso campionato Victor Osimhen. Ma il bomber nigeriano non è stato esente dalle critiche, proprio a causa della Coppa d’Africa.

Osimhen Coppa d’Africa, attacco in diretta

L’ultima partita di Osimhen prima della partenza è stata la trasferta nefasta di Roma dello scorso 23 dicembre. Squalificato per Napoli-Monza del 29 dicembre, l’ex Lille è partito in anticipo per la Nigeria per raggiugnere prima la famiglia e festeggiare il proprio compleanno. Già questa scelta non è stata digerita da tutti i tifosi, che gli chiedevano di stare vicino alla squadra in questo momento difficile. Ma c’è chi lo ha “attaccato” in maniera diretta.

Il giornalista Mimmo Malfitano, storica penna de La Gazzetta dello Sport, intervenuto alla trasmissione Fuorigioco, in onda su Tele A, è stato abbastanza duro nei confronti di Osimhen. Le sue parole sono state decisamente pesanti:

A gente come lui non frega niente della maglia, lo sta dimostrando a più riprese. Non gliene è fregato di restare a Napoli e contribuire alla causa. In un momento così difficile, sarebbe dovuto rimanere insieme ai compagni, scendere in campo a Torino per provare a risollevare la baracca e poi partire per la Coppa d’Africa.

Una richiesta esplicita, ma non di facile applicazione, vista la volontà della Nigeria di averlo sin da subito per il ritiro pre partenza per la Costa d’Avorio.