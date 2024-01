Doccia gelata per il Napoli, brusca frenata per l’obiettivo a centrocampo

Sembrava fatta e invece le ultime indiscrezioni vedono l’obiettivo per il centrocampo allontanarsi: le ultime sul calciomercato del Napoli

Oramai la strategia del Napoli appare piuttosto chiara: puntellare durante questo calciomercato di gennaio quei ruoli apparsi carenti durante la prima parte di stagione. Con un focus su difesa e centrocampo. Il vice Di Lorenzo è arrivato, con Pasquale Mazzocchi pronto a far rifiatare nell’eventualità il capitano azzurro. Poi si procederà a chiudere anche per un nuovo centrale di difesa, per ora i nomi in cima alla lista di Meluso e del resto della squadra di mercato azzurra sono Vitik dello Sparta Praga e Dragusin del Genoa.

A centrocampo invece ci sono da analizzare più fattori. Innanzitutto c’è da sostituire Elmas, già ceduto al Lipsia. Il sostituto prescelto pare essere Samardzic, centrocampista serbo classe 2002 dell’Udinese. Dalle ultime indiscrezioni sembra che le parti siano molto vicine alla chiusura dell’affare. Ma il solo Samardzic non basta per rinforzare il centrocampo di Mazzarri. Anguissa è partito per la Coppa d’Africa, che andrà in scena in Costa d’Avorio dal 13 gennaio al 14 febbraio e in rosa non c’è nessuno che possa sostituire il camerunese, o che quantomeno abbia caratteristiche simili. L’unico potrebbe essere Cajuste, ma non ha convinto al cento per cento Mazzarrri in quella posizione. Quindi è sbucato il nome di Boubakary Soumaré, come opzione per sostituire l’ex Fulham.

Calciomercato Napoli, l’affare Soumaré può saltare: intoppo da Siviglia

Soumaré è un centrocampista d’interdizione, classe ’99 in prestito al Siviglia dal Leicester. Il francese, di origini senegalesi, è molto alto e forte, ma abbina comunque buone doti tecniche e di passaggio. Dalla squadra di mercato azzurra è stato individuato come perfetto sostituto di Anguissa, per somiglianza di stile di gioco e caratteristiche fisiche.

L’esclusione di ieri, con l’ex Lille che non è stato nemmeno portato in panchina dall’allenatore Quique Sanchez Flores, aveva fatto ben sperare i tifosi azzurri riguardo la buona riuscita dell’affare.

Tuttavia, le ultime notizie da Siviglia non sono per niente positive. Infatti, stando a quanto riportato da El Desmarque il contratto di Soumaré non prevede alcuna clausola in base alla quale il calciatore possa unilateralmente interrompere il prestito. La decisione spetta solo al Siviglia.

Il club andaluso e, in particolare, mister Sanchez Flores non ha intenzione di privarsi di un calciatore importante della rosa, nonostante il centrocampo sia appena stato rinforzato con l’acquisto di Agoumé dall’Inter. Quindi, a meno di offerte estremamente più allettanti, il calciatore dovrebbe rimanere in Spagna fino a fine stagione.