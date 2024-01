Di Lorenzo lascia il Napoli? L’agente ritratta: “Non è vero”

Il Napoli sta maledettamente faticando a ritrovare la forma perduta, tanti i protagonisti in calo, tra cui capitan Di Lorenzo.

Domenica il Napoli scenderà nuovamente in campo contro il Torino di Ivan Juric, una gara complicata, con i campioni d’Italia in carica alla disperata ricerca di punti, con una vittoria che manca dal 2 a 1 ottenuto contro il Cagliari.

Nel mentre, Aurelio De Laurentiis, come aveva già anticipato nelle scorse settimane, è al lavoro per regalare a Walter Mazzarri un team più competitivo e tappare quei buchi, lasciati scoperti sin dalla scorsa estate. Pasquale Mazzocchi, è stato il primo innesto ufficializzato in casa Napoli, il polivalente terzino napoletano, convocato in nazionale la scorsa stagione, si è accasato sotto l’ombra del Vesuvio per circa 3 milioni.

L’agente di Di Lorenzo sul futuro del capitano

Mazzocchi è stata l’uomo scelto dalla società per regalare una alternativa a Giovanni Di Lorenzo. Il capitano, che gioca ormai senza sosta dal 2019, anno del suo acquisto, per la prima volta potrà contare su un reale vice, una alternativa che potrebbe permettergli di riafatare, in modo da tornare ai propri livelli, considerando quanto nelle ultime settimane sia sembrato sotto i suoi standard.

Proprio il rendimento di Di Lorenzo, è stato oggetto di discussione, con le dichiarazioni del vulcanico agente Mario Giuffredi, che nei giorni scorsi si era così espresso, facendo preoccupare non poco i tifosi partenopei: “Potremmo fare scelte diverse in futuro”. Proprio lo stesso procuratore, quest’oggi a Radio Napoli Centrale, ha però rettificato il tiro, specificando quanto il proprio assistito sia legato alla piazza di Napoli:

“Ciò che ho detto è stato interpretato male, abbiamo rinnovato con il Napoli solamente 4 – 5 mesi fa. Esternare un malessere non equivale a dire che andremo via” – Giuffredi ha poi proseguito rincarando la dose nei confronti di chi ha criticato il proprio assistito: “Quando le cose vanno male è il rendimento di squadra a risentirne, quindi di tutti i giocatori. Giusto che in questi momenti i calciatori si prendano i fischi e ci mettano la faccia, Di Lorenzo ha ricevuto critiche maleducate però, non dai tifosi del Napoli, ma da alcuni addetti ai lavori che hanno utilizzato termini estremamente offensivi. A lui interessa solo il Napoli ed è dispiaciuto per il momento che sta vivendo la squadra”.

Insomma, parole chiare e coincise, che hanno spento sul nascere le polemiche innescate dalle prime dichiarazioni rilasciate dallo stesso agente sul tema. Di Lorenzo solamente pochi mesi fa ha rinnovato “a vita” con il Napoli e le sue intenzioni non possono esser cambiate.