De Laurentiis sfida Ibrahimovic: sarebbe il colpaccio del mercato

Il Napoli è assoluto protagonista del calciomercato invernale, una sessione, affrontata con un occhio volto anche all’estate.

Pasquale Mazzocchi è diventato ufficialmente un calciatore azzurro, operazione a titolo definitivo per 3 milioni d’euro, versati nelle casse della Salernitana. Il terzino natio di Barra, quartiere di Napoli, non dovrebbe essere l’unico innesto dei campioni d’Italia in carica.

Lazar Samardzic appare sempre più vicino a tingersi d’azzurro. De Laurentiis ha messo sul piatto la cifra incassata per la cessione di Elmas al Red Bull Lipsia, circa 25 milioni e pare esser riuscito a superare lo scoglio rappresentato dai diritti d’immagine con il padre – agente del ragazzo. Dopo aver definito questa operazione, il Napoli dovrebbe concentrarsi sulle ultime due trattative in entrata.

Soumaré del Leicester, attualmente in prestito al Siviglia, pare ad oggi il centrocampista fisico e dinamico prescelto per sostituire Anguissa, impegnato nel prossimo mese in coppa d’Africa, inoltre, o forse soprattutto, si attendono aggiornamenti per il difensore centrale, con l’offerta da oltre 20 milioni più cartellino di Ostigard, che avrebbe fatto vacillare il Genoa per Dragusin.

De Laurentiis non si ferma: svelato il sogno per l’estate

Insomma, il Napoli pensa all’immediato, ma programma con un occhio volto al futuro, con una minirivoluzione, che verrà completata a 360 gradi la prossima estate, con l’annuncio del nuovo tecnico.

Tanti i nomi accostati al Napoli, dal “solito” Vincenzo Italiano, che tanto sta facendo bene con la Fiorentina, sino ai due “giovani” Thiago Motta e Palladino, profili che si sposerebbero perfettamente con l’identikit ricercato dal patron De Laurentiis.

Secondo quanto riportato da SportMediaset, però, il pallino numero 1 del leader della FilmAuro resterebbe uno e risponderebbe al nome e cognome di Antonio Conte. Come raccontato anche da Alfredo Pedullà, nella giornata di ieri, l’ex Tottenham si è incontrato per la seconda volta a stretto giro con il patron degli azzurri, dimostrando quanto stia prendendo in considerazione tale ipotesi.

Nonostante ciò, sia l’esperto di mercato, che la stessa redazione di SportMediaset, hanno confermato quanto nella testa di Conte sia presente anche l’opzione Milan, con il neo dirigente Zlatan Ibrahimovic tra i massimi sponsor dell’allenatore, a differenza di Gerry Cardinale, orientato ad una programmazione meno esosa rispetto a quella che richiederebbe Conte. Una corsa a due tra rossoneri e partenopei, a cui potrebbe aggiungersi anche la Roma, che con ogni probabilità si separerà da Mourinho questa estate, anche se ad oggi, appare quantomeno più defilata rispetto alle altre due.

Staremo a vedere quindi, ciò che appare certa, almeno ad oggi, è la voglia di ritornare in pista di Conte, che dopo un lungo periodo di pausa dedicato alla propria famiglia, sarebbe pronto ad una nuova esperienza, con un unico obiettivo in testa: quello di vincere.