Trattativa aperta con Samardzic, quale accordo manca con il Napoli: cifre e dettagli

Il Napoli continua a trattare per raggiungere l’accordo con Lazar Samardzic: ecco, le cifre e tutte le informazioni inerenti alla trattativa.

In questa stagione di mercato invernale, il Napoli vuole impegnarsi a cercare delle valide alternative che possano sostituire Piotr Zielinski ed Elmas. Il centrocampista polacco potrebbe andare all’Inter, una volta scaduto il contratto; mentre, il macedone Elmas ha già salutato il club partenopeo e la Serie A per andare a giocare in Bundesliga con il Lipsia. Meluso e Micheli stanno già lavorando sulle trattative da portare a termine.

Oltre all’arrivo di Pasquale Mazzocchi, la società partenopea ha puntato, in particolare modo, gli occhi addosso su Lazar Samardzic. Tuttavia, il calciatore serbo non è l’unico ad aver catturato l’attenzione degli azzurri, infatti, in lista spuntano diversi nomi, tra cui quello del classe 2002 del Genoa: Radu Dragusin. Nonostante ciò, rimane in pole il centrocampista dell’Udinese, ma al momento pare che l’accordo con il Napoli non si è ancora raggiunto. Ma cosa manca per chiudere la trattativa?

Samardzic al Napoli, cosa manca per chiudere la trattativa

Il Napoli continua a monitorare la situazione per accaparrarsi il centrocampista serbo, il presidente Aurelio De Laurentiis vuole raggiungere l’accordo al più presto. L’acquisto di Lazar Samardzic rappresenterebbe un bel colpo per la squadra di Walter Mazzarri, la presenza del classe 2002 all’interno della rosa può essere una svolta importante.

Meluso e Micheli stanno monitorando con attenzione la trattativa, l’Udinese chiede 27 milioni per il serbo. Una cifra impegnativa, ma trattabile. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, l’Udinese può scendere l’offerta e chiuderla a 20 milioni più bonus. Inoltre, sembra che i friulani abbiano già messo la firma sulla prima valutazione del centrocampista serbo. Di seguito, quanto evidenziato:

“L’Udinese ha messo la firma in calce alla prima valutazione di Lazar Samardzic”.

Dunque, bisognerà aspettare ancora un po’ per vedere quali saranno le prossime mosse, ma soprattutto, scoprire se la trattative si concluda positivamente per il Napoli.