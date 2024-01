Tentazione Napoli, si libera ‘a costo zero’: sarebbe l’acquisto perfetto

Il Napoli al lavoro per rinforzare la squadra a gennaio, ma il club ha già occhi per il futuro: tra gli obiettivi un acquisto a costo zero

La stagione corrente non sta certamente rispettando le aspettative dei tifosi del Napoli. Dopo la trionfale vittoria scudetto nel con Luciano Spalletti alla guida, Rudi Garcia ha assunto il comando dello spogliatoio campione d’Italia. Sin dalle prime uscite si è vista la poca alchimia con l’ambiente. Conseguenza di ciò è stato poi l’immediato esonero, con la panchina affidata a Walter Mazzarri, ritornato sulla panchina del Napoli dieci anni dopo l’ultima esperienza in azzurro. Anche con Mazzarri però le cose non stanno andando per il meglio e la sensazione è quella che in estate ci sarà una rivoluzione totale.

Con rivoluzione totale si vuole intendere che vi saranno cambiamenti importanti non solo in panchina e in campo, ma anche il comparto dirigenziale sarà messo in discussione. In primis il direttore sportivo Mauro Meluso, che quest’estate è approdato al Napoli nella sorpresa generale per prendere il posto del partente Giuntoli, finito alla Juventus. Per lui si tratta della prima esperienza in un top club, visto che le passate esperienze lo hanno visto svolgere ruoli dirigenziale per squadre meno blasonate come Spezia e Lecce.

Meluso in discussione? Il sostituto può arrivare a zero: di chi si tratta

Negli scorsi giorni si è parlato come possibile ds per la prossima stagione, e quindi artefice della sopracitata rivoluzione, di Gianluca Petrachi. Nel suo passato spicca l’esperienza al Torino, che riuscì a qualificare all’Europa League. Meno brillante invece l’ultima esperienza con la Roma, nella stagione 2019-20.

Proprio la Roma, nelle ultimissime ore, si è resa protagonista di una vera e propria rivoluzione della squadra dirigenziale. Infatti, dal 3 febbraio il club ha annunciato che l’attuale ds Tiago Pinto lascerà il posto ed è in corso l’individuazione del prossimo dirigente giallorosso.

Un nome importante quello di Tiago Pinto, che può contare sull’esperienza passata al Benfica, che ovviamente riceverà tante proposte al termine della sua esperienza alla Roma. A quanto pare è risultata decisiva la volontà dei Friedkin di continuare a puntare su Mourinho anche per la prossima stagione, come allenatore della Roma.

Come detto in precedenza sembra che anche il Napoli sia alla ricerca di un nuovo ds, e chissà che il portoghese non possa essere un’opzione per la prossima estate. Essendosi liberato dalla Roma bisognerà trattare solo con lui, senza passare per il club capitolino.