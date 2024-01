Spiraglio per Dragusin, il Napoli prova ad inserirsi: offerti due giocatori al Genoa

Il calciomercato invernale vede il Napoli molto attivo, gli azzurri sono alla ricerca di un difensore che sembrano aver individuato in Dragusin.

Il campionato sta per ricominciare con il Napoli di Walter Mazzarri impegnato sul complicato campo del Torino. Gli azzurri sono alla ricerca di punti pesanti per restare attaccati al treno che porta al quarto posto e di conseguenza alla qualificazione alla prossima Champions League, con introiti fondamentali per il club di De Laurentiis.

Ecco perché il presidente partenopeo non ha intenzione di badare a spese in questo mercato invernale, fornendo a Mazzarri tutti gli elementi che servono per centrare l’obiettivo quarto posto. E di trattative il Napoli ne sta portando avanti tante. Con Pasquale Mazzocchi ormai acquistato dalla Salernitana, per gli uomini mercato della società napoletana è tempo di pensare a centrocampo e difesa. Se per la metà campo il nome individuato sul quale puntare è Lazar Samardzic dell’Udinese, per la difesa c’è qualche problema in più nel cercare di individuare il profilo sul quale puntare.

Calciomercato Napoli, Zanoli e Ostigard proposti al Genoa per arrivare a Dragusin

Chi preferisce Mazzarri è certamente Radu Dragusin, centrale classe 2001 del Genoa che sta facendo benissimo in questa stagione. Così tanto che il prezzo del suo cartellino è salito alle stelle, addirittura 30 milioni di euro quelli chiesti dal grifone per lasciare partire il difensore rumeno. Sul giocatore non c’è solo l’interesse del Napoli, ma soprattutto a farsi avanti è stato il Tottenham, che già in estate ha pescato benissimo in Serie A acquistando Vicario, tra i portieri con il miglior rendimento in Premier League.

A venire in soccorso del Napoli è, però, proprio la difficoltà da parte del Tottenham di chiudere l’operazione con il Genoa, lasciando così uno spiraglio a De Laurentiis nel quale inserirsi. A raccontare l’andamento della trattativa tra azzurri e rossoblu è l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Ecco quanto evidenziato:

Dragusin, dicevamo, è il primo della lista-difesa: il Genoa ha rifiutato 13 milioni più il cartellino di Zanoli, che comunque è uno sposo promesso dei rossoblù (in prestito, se non a titolo definitivo). Il Napoli ha palesato la disponibilità a inserire Ostigard, eventualmente, nel maxi affare, anche perché Leo fa parte di quei giocatori del gruppo non esattamente soddisfatti dello spazio ricavato fin qui. E come lui anche Simeone, Zerbin, Zanoli stesso e Gaetano (che però Mazzarri tratterrebbe volentieri). Si vedrà. Tra i difensori piace molto anche Merih Demiral, turco dell’Al-Ahli ex Juve e Atalanta, 24 anni di talento: i costi dell’ingaggio sono elevati.

Insomma, il Napoli proverà ancora a insistere per Dragusin, ma qualora la trattativa dovesse andare per le lunghe, le attenzioni potrebbero spostarsi sull’ex Juve e Atalanta, Merih Demiral.