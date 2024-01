Politano in Arabia? De Laurentiis sconvolge il mercato: chi arriva in attacco

Il Napoli non si ferma un attimo in questo mercato invernale, spuntano nuove idee anche per l’attacco: il nome.

Questo calciomercato si prospetta sempre più impegnativo per il Napoli, l’attenzione non viene posta solo per quanto riguarda la difesa e il centrocampo. Il club partenopeo deve attenzione bene le alternative da acquistare nel caso in cui Matteo Politano dovesse dire addio alla maglia azzurra. Infatti, l’attaccante partenopeo potrebbe salutare definitivamente il Napoli e cambiare destinazione. Al momento non ci sono certezze, ma l’azzurro potrebbe volare in Arabia Saudita: c’è un forte interesse da parte dell’Al Shabab. Per tale motivo, il club arabo ha già proposto un’offerta di 12 milioni alla società partenopea. Ma il presidente Aurelio De Laurentiis non sembra essere per niente preoccupato di perdere il suo attaccante, anzi ha le idee abbastanza chiare su chi potrebbe essere l’erede.

De Laurentiis ha idee chiare, Luvumbo come possibile erede di Politano

Una possibile partenza da parte di Matteo Politano, non preoccupa più di tanto il presidente De Laurentiis. Infatti, la società partenopea sta già monitorando la situazione per quanto riguarda il possibile sostituto. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, il Napoli ha già avviato una trattativa con il Cagliari per accaparrarsi l’attaccante Zito Luvumbo.

Di seguito, quanto evidenziato dal giornalista:

“Il Napoli ha aperto la trattativa per Zito Luvumbo (classe 2002): positiva la prima trattativa con i suoi agenti negli ultimi giorni. Il Napoli è interessato all’attaccante del Cagliari per la prossima stagione, ma è al lavoro per provare a ingaggiarlo subito”.

#Napoli have opened talks for Zito #Luvumbo (born in 2002): positive first negotiations with his agents in the last days. Napoli are interested in #Cagliari’s forward for the next season, but they are working to try to sign him immediately. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 4, 2024

Dunque, stando a quanto riportato da Nicolò Schira, il club partenopeo sta manifestando un forte interesse per l’attaccante del Cagliari. Il calciatore angolano potrebbe arrivare a giocare in maglia azzurra per la prossima stagione, anche se c’è tutta la volontà del Napoli di volerlo ingaggiare già da subito. Il club partenopeo sta pensando seriamente ad un’offerta allettante per i sardi, il Cagliari ha già fatto la propria richiesta: la cifra ammonta a circa 18 milioni di euro. Bisognerà quindi, aspettare e capire bene se l’attaccante Politano farà il suo approdo in Arabia Saudita, per poter proseguire la trattativa in modo concreto con la società rossoblù. Inoltre, durante il mese di gennaio, Zito Luvumbo sarà impegnato con la Coppa d’Africa. Tuttavia, non si esclude la possibilità che il Napoli possa sferrare il colpo a breve ed inserire all’interno della squadra il classe 2002.