Pazzesca conferma, la notizia su Simeone spaventa i tifosi del Napoli

Giovanni Simeone sta trovando poco spazio al Napoli, per questo non si può escludere un’ipotesi che già sta spaventando i tifosi azzurri.

Il calciomercato invernale è ufficialmente cominciato, con alcuni botti già esplosi a ridosso di Capodanno, mentre altri è previsto esplodano a fine mese. Come sempre, infatti, in ogni sessione di trasferimenti sono gli ultimi giorni che possono movimentare il mercato. E anche il Napoli potrebbe restare coinvolto in qualche affare, sia in entrata che in uscita.

Proprio in tal senso è da monitorare la situazione legata al futuro di Giovanni Simeone. L’attaccante argentino, fondamentale lo scorso anno da subentrato per la vittoria dello scudetto del Napoli, sta trovando ancora meno spazio in questa stagione, facendo accrescere il suo malumore.

Stando a quanto raccontato su X dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, Simeone potrebbe essere uno dei calciatori coinvolti nel giro di attaccanti di fine mercato. Il Cholito, va detto, si trova benissimo a Napoli e vorrebbe proseguire la sua carriera in azzurro, ma avrebbe anche voglia di giocare di più e mettersi in mostra. Il rapporto con il club è ottimo, ma negli ultimi giorni di calciomercato, si sa, tutto può accadere.

🇦🇷 Gio Simeone could be one to watch among strikers in potential domino in late January.

Cholito could leave Napoli in case of good proposal as he’s currently struggling with game time despite his performances.

Relationship with Napoli remains good but it’s open situation. pic.twitter.com/mZx1CPoQW4

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 4, 2024