Napoli-Salernitana, cambia la data del match: quando si giocherà

Napoli – Salernitana si sarebbe dovuta giocare domenica 14 gennaio alle ore 15, ma la Serie A ha annunciato un cambio data improvviso

La Salernitana ha perso con un roboante 6-1 in casa della Juventus l’ottavo di finale di Coppa Italia. A spiccare le reti sul finale di partita dei baby Yildiz e Weah, che hanno di fatto chiuso la partita. Nera la situazione della Salernitana invece, che continua a non trovare continuità di risultati, nonostante il ritorno di Sabatini in società, che ha preso il posto da direttore sportivo in precedenza occupato dall’ex Napoli Morgan De Sanctis.

La prossima settimana i granata affronteranno nuovamente la Juventus, stavolta in casa all’Arechi. Poi il Napoli. Un tour de force che potrebbe allontanare ancor più i campani dalla zona salvezza.. Il club di Iervolino occupa ora l’ultima posizione in classifica, alle spalle di Cagliari ed Empoli. Il 17 esimo posto, primo valevole per la salvezza, ora occupato dal Verona è distante due punti. Tuttavia, come esposto in precedenza, il calendario non è sicuramente d’aiuto.

Napoli – Salernitana, varia il calendario degli azzurri: la nuova data del match

Da calendario la gara Napoli – Salernitana si sarebbe dovuta giocare domenica 14, alle ore 15. Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia però la Lega ha deciso di effettuare una variazione. Di seguito il comunicato:

In caso di mancata qualificazione della Società US Salernitana ai Quarti di Finale della Coppa Italia Frecciarossa, la gara Napoli-Salernitana verrà anticipata a sabato 13 gennaio 2024 alle ore 15.00.

Questa la postilla della Lega nel momento dell’annuncio di tutti gli anticipi e posticipi delle prossime giornate del campionato italiano.

Dunque, sarà il 13 gennaio la data prescelta per vedere il neo acquisto azzurro Pasquale Mazzocchi affrontare per la prima volta la sua ex squadra. Mazzocchi potrebbe essere a disposizione di Mazzarri già questa domenica contro il Torino, ma è praticamente certo che sarà quantomeno in panchina contro i granata nello stadio che lo ha ospitato per le ultime stagioni in Serie A.