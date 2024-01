Il Napoli ha deciso, Gaetano e Zerbin in Serie A: dove andranno a giocare

Zerbin e Gaetano non hanno trovato molto spazio, hanno voglia di giocare ed è probabile il prestito in Serie A: le destinazioni.

Mercato in fermento in casa Napoli. Il d.s. Mauro Meluso e il capo scouting Maurizio Micheli sono attivissimi in queste ore, sia per quanto riguarda gli acquisti che per le cessioni. Già, perché dopo l’addio di Elmas – passato al Lipsia per circa 25 milioni di euro – ci saranno molto probabilmente gli arrivederci per alcuni calciatori che stanno trovando poco spazio fin qui in stagione.

Prestito in Serie A per Gaetano e Zerbin

Alessandro Zanoli è molto vicino al passaggio al Genoa in prestito, con Pasquale Mazzocchi che ha di fatto preso il suo posto all’interno della rosa azzurra. Altri due ragazzi, sbocciati nel settore giovanile partenopeo, dovrebbero però salutare in questa sessione di trasferimento invernale. Si tratta di Alessio Zerbin e Gianluca Gaetano.

Per l’esterno classe ’99 c’è il fortissimo interesse da parte del Frosinone, piazza nella quale Zerbin già ha giocato due stagioni fa in Serie B, facendo tra l’altro benissimo. Il d.s. Angelozzi lo rivorrebbe e al calciatore non dispiacerebbe tornare in Ciociaria. L’affare dovrebbe concludersi in prestito.

Leggermente più complessa la situazione legata al futuro di Gianluca Gaetano. Il centrocampista classe 2000 è stimato da Mazzarri e il suo staff, che tant’è nelle ultime gare gli hanno dato anche un certo spazio. Chiaro che la possibilità di essere titolare in una formazione di medio-bassa classifica permetterebbe a Gaetano di dimostrare tutto il proprio talento. Sulle sue tracce – riporta il Corriere del Mezzogiorno – ci sono Empoli e Lecce in Serie A, più il Parma di Fabio Pecchia in Serie B. Il tecnico sta insistendo per l’acquisto di Gaetano, avendolo già allenato ai tempi della Cremonese. L’eventuale cessione del talento classe 2000 sarebbe però legata all’acquisto di un altro centrocampista. Se non dovesse arrivare nessun altro, oltre al vicinissimo Samardzic, non si esclude la permanenza in azzurro fino al termine della stagione.