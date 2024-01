Emre Can e Hojbjerg si allontanano, chi è l’alternativa per il centrocampo del Napoli

Entra nel vico il calciomercato invernale del Napoli, il club è alla ricerca di un centrocampista fisico con un nome che diventa primario.

Passato capodanno è tempo di ripartenza per il campionato di Serie A e soprattutto per il Napoli, che deve assolutamente cambiare marcia se intende risalire la classifica e centrare l’obiettivo quarto posto. Il primo ostacolo sul cammino degli azzurri in questo 2024 sarà il Torino di Juric, avversario ostico e non semplice da battere, soprattutto in trasferta. Ma De Laurentiis è stato chiaro: tornare in Champions League è fondamentale per la salute economica del club, quindi Mazzarri sa quale obiettivo dovrà centrare.

Non solo Samardzic, per il centrocampo del Napoli resta in piedi la pista Soumaré

Per farlo è disposto a mettere a disposizione dell’allenatore rinforzi di tutto rispetto. Mazzocchi è stato già preso dalla Salernitana, sistemando così le corsie esterne. Ora l’obiettivo è puntellare la difesa (Dragusin è il nome in cima alla lista di Meluso e Micheli, ndr), per poi concludere a centrocampo, dove non si esclude una doppia operazione.

Già, perché con l’Udinese si sta definendo l’acquisto di Lazar Samardzic per circa 25 milioni di euro, più o meno la stessa cifra incassata dal Lipsia per Elmas. Dunque una sostituzione di ruolo per la metà campo, ma che potrebbe non bastare a Mazzarri. Il tecnico, infatti, dovrà fare a meno di Zambo Anguissa impegnato in Coppa d’Africa con il Camerun e il solo Cajuste potrebbe non bastare a sopperire alla mancanza del camerunese. Ecco perché per la mediana il Napoli è alla ricerca di un altro centrocampista, un profilo che possa garantire anche fisicità alla squadra.

Nella lista di Meluso e Micheli ci sono vari nomi, ma qualcuno – riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport – perdono quota. Ecco quanto evidenziato:

Altro membro della schiera degli uomini con la valigia è Demme, titolare di un super stipendio da 3 milioni circa: la sua eventuale cessione, sommata alla situazione di Zielinski e alla partenza di Anguissa per la Coppa d’Africa, alimenta la ricerca di un altro centrocampista più fisico, più muscolare. Perdono smalto per le formule le piste Emre Can e Hojbjerg, resta aperta quella per Boubakary Soumaré, in prestito al Siviglia ma di proprietà del Leicester. Triangolo acrobatico, ma lui è molto gradito.

Dunque il Napoli continua a sondare il mercato cercando di capire su quale profilo puntare a centrocampo. La sensazione è che la società possa aspettare ancora qualche giorno per capire se esistono i margini per un acquisto in prestito.