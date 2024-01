Del Genio sicuro: commento inaspettato sul Napoli e sullo Scudetto

L’opinione di Del Genio sulla stagione attuale del Napoli (con un occhio alla prossima) lasciano stupefatti i tifosi: i dettagli

La stagione del Napoli non sta di certo andando come da previsioni. La prima parte di stagione, con Garcia alla guida, ha già fatto vedere una squadra in forte difficoltà, senza identità. La conseguenza di ciò sono stati i risultati poco soddisfacenti, che hanno poi portato il presidente De Laurentiis ad optare per un esonero immediato dell’allenatore francese. Poi l’inaspettato cambio in panchina, al posto di Garcia arriva Walter Mazzarri, che è ritornato sulla panchina del Napoli. Anche con l’allenatore toscano però le difficoltà non sembrano diminuire.

Nelle prime dichiarazioni da allenatore azzurro Mazzarri ha fatto sapere di voler far ritrovare ai suoi calciatori l’armonia della passata stagione. Purtroppo però i tanti infortuni e le evidenti lacune lasciate dalla tormentata estate hanno frenato il processo di crescita della rosa. A questo punto, arrivati a metà stagione con il Napoli campione d’Italia in carica che occupa l’ottava posizione in classifica, non resta che attendere la prossima annata. Tra questa sessione invernale di calciomercato e la prossima estate è ipotizzabile una rivoluzione in casa Napoli, o perlomeno questa sembra la strada che la società vuole intraprendere.

News SSC Napoli: le dichiarazioni di Del Genio sul futuro della società

Il nuovo anno vedrà il Napoli affrontare il Barcellona agli ottavi di finale di Champions League, in un match che negli ultimi anni abbiamo avuto tante volte occasione di vederlo. Di certo è importante continuare il percorso in Europa, ma è altrettanto importante agguantare la top four in campionato, per assicurarsi un posto nelle coppe europee anche per la prossima stagione.

Paolo Del Genio, giornalista di TeleCapri e Radio Kiss Kiss Napoli ci ha tenuto a esprimere la sua opinione sulla situazione attuale del Napoli (e non solo). “Il Napoli corre il rischio di non giocare le coppe europee il prossimo anno ed è una cosa che dobbiamo evitare”, spiega il giornalista.

Tuttavia, la mancata qualificazione alle coppe europee potrebbe avere risvolti inaspettatamente positivi: “Però se il Napoli non va nelle coppe per me è la squadra favorita per vincere il prossimo campionato”, questo quanto espresso da Del Genio durante la trasmissione “Il Napoli su TeleCapri”. Un pensiero che in un certo senso riprende quanto fatto dal Napoli all’inizio del ciclo Spalletti. Senza Europa, secondo il noto giornalista, può essere più semplice l’eventuale rivoluzione.