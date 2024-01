Criscitiello consiglia il Napoli: “Prendi questo difensore e fai un affare”

Primo colpo di mercato concluso per il Napoli, ma il club partenopeo continua a monitorare la situazione al fine di rinforzare ancora di più la squadra.

Con l’arrivo di Pasquale Mazzocchi, il Napoli chiude la prima trattativa di questo mercato invernale. Tuttavia, Meluso e Micheli devono continuare ad osservare attentamente i prossimi profili di giocatori da acquistare. Nel mirino del club partenopeo, diversi sono i difensori e i centrocampisti inseriti. L’obiettivo è proprio quello di andare a fortificare questi due reparti, questo perché durante l’avvio di stagione non hanno spesso raggiunto la sufficienza.

Criscitiello consiglia Demiral, nuova idea per la difesa

Il Napoli deve impegnarsi in questo calciomercato, è chiaro che se vuole ottenere dei risultati deve puntare su nuovi giocatori che possano rinforzare la squadra. Diversi sono i calciatori che hanno attirato l’attenzione del Napoli, Meluso e Micheli stanno valutando le prossime trattative da portare avanti. L’arrivo del terzino Mazzocchi sarà sicuramente di grande aiuto per la squadra di Walter Mazzarri, soprattutto, per il fatto che può giocare in entrambe le fasce. Non una notizia da poco, visto che la difesa del Napoli è il reparto che sta facendo più fatica a livello di rendimento.

Michele Criscitiello, giornalista di SportItalia, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per commentare il nuovo acquisto del Napoli. Di seguito, quanto evidenziato:

“Con Mazzocchi il Napoli ha fatto una grande operazione, molto intelligente, e devo dire che fa piacere che il ragazzo possa coronare un sogno. A volte il calcio ci regala delle belle storie da libro cuore. Non ho capito la posizione della Salernitana, in piena zona retrocessione e con possibilità di incassare un bel gruzzolo in realtà alla fine ha svenduto un calciatore sul quale poteva monetizzare molto di più”.

Inoltre, il giornalista ha poi continuato parlando dell’uscita sempre più vicina di Zielinski. Subito dopo, ha proseguito dicendo che il Napoli ha bisogno di un difensore come Demiral all’interno della rosa.

“Zielinski? L’anno prossimo andrà all’Inter, ci saranno commissioni importanti e uno stipendio importante, a Napoli aveva dato tutto. Dragusin potrebbe andare in Premier perché il Napoli non partecipa ad aste, mentre Demiral lo prenderei subito. A Bergamo non è stato gestito bene, e se il Napoli lo prende fa un bel colpo. Roberto De Zerbi ne ha sempre parlato benissimo di questo ragazzo. Zerbin va al Frosinone”.

Secondo Criscitiello, il Napoli dovrebbe quindi, spingere sull’acquisto di Demiral. Per il giornalista, aggiungere un difensore come lui all’interno della squadra, potrebbe significare un bel colpo.