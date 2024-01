Centrocampista ma anche difensore, il Napoli si fionda sul gioiello olandese

Oltre a Lazar Samardzic, il Napoli ha le idee chiare sul secondo centrocampista da inserire in squadra: ecco, svelato il nome del calciatore olandese.

Sono giorni caldi per il mercato invernale, tra le società che non stanno badando a spese c’è sicuramente il club partenopeo. Conclusa la trattativa con la Salernitana per accaparrarsi il terzino Pasquale Mazzocchi, il presidente Aurelio De Laurentiis sta già programmando il prossimo colpo da sferrare. Al momento, la società partenopea sembra più propensa nel proseguire con l’acquisto di alcuni centrocampisti. Tra i diversi calciatori in lista, il nome di Lazar Samardzic è in pole, ma c’è anche un secondo nome.

Mats Wieffer piace al Napoli, il club partenopeo tenta il colpo

Il presidente Aurelio De Laurentiis sta valutando bene i prossimi acquisti da fare. Con l’aiuto di Meluso e Micheli, stanno osservando diversi profili di giocatori che possano dare un aiuto concreto alla squadra. L’obiettivo di questa stagione di mercato è quella di rinforzare la rosa, in particolare modo per aiutare i reparti che stanno facendo più fatica. Tra questi, il blocco dei centrocampisti, soprattutto adesso, che Elmas è stato ceduto al Lipsia. Tuttavia, la società partenopea ha già in mente dei nomi ben precisi, il primo direttamente dall’Udinese, Samardzic e il secondo calciatore appartiene al Feyenoord: Mats Wieffer.

A rivelare il nome del secondo centrocampista seguito dal Napoli è Il Mattino, secondo il quotidiano bisognerà però capire se il club olandese sia effettivamente interessato ad aprire la trattativa con il club partenopeo. Di seguito, quanto evidenziato:

“Il Napoli è al lavoro per il prestito anche di Wieffer del Feyenoord, altro nome tra i più caldi”.

Dunque, bisognerà prima attendere l’ok da parte del club olandese.