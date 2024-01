Calciomercato Napoli, spunta un nome a sorpresa per la difesa: arriva dalla Fiorentina

Il Napoli continua ad osservare diversi calciatori da inserire all’interno della rosa, massima attenzione per quanto riguarda la difesa.

La stagione del mercato invernale del Napoli è iniziata con l’acquisto di Pasquale Mazzocchi, l’ufficialità dovrebbe arrivare nel prosieguo della giornata. Ma l’inserimento del terzino non basta, bisogna continuare a cercare altri giocatori da aggiungere nel reparto dei difensori. Per questo motivo, Meluso e Micheli hanno già iniziato ad inserire diversi nomi nel mirino del club partenopeo. Tra i diversi profili, spicca il nome di un calciatore della Fiorentina.

Nuova idea per la difesa, il Napoli spinge su Luca Ranieri

Il calciomercato del Napoli non si ferma, il club partenopeo sta valutando le prossime trattative da portare avanti e da concludere al più presto. Rimane l’urgenza di trovare giocatori validi da poter inserire nel blocco sia nel blocco dei difensori, ma anche in quello dei centrocampisti. Al momento, sono diversi i nomi che emergono nella lista dei possibili acquisti da parte della società azzurra. Tuttavia, oltre all’acquisto di Pasquale Mazzocchi, ancora nessuna trattativa è stata avviata in modo concreto.

Secondo quanto riportato da TuttoSport, il difensore della Fiorentina Luca Ranieri ha attirato l’attenzione del club partenopeo. Inoltre, il classe ’99 era già stato proposto al Napoli prima ancora che arrivasse il calciatore brasiliano Natan.