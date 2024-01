Non solo Mazzocchi: il Napoli vuole un altro giocatore della Salernitana

Pasquale Mazzocchi potrebbe non essere l’unico giocatore della Salernitana a trasferirsi al Napoli: il club partenopeo vuole un altro granata.

Anno nuovo, vita nuova. La speranza dei tifosi del Napoli è che questo detto posso avverarsi per quanto riguarda il club azzurro. Salutato il 2023, anno dello storico terzo scudetto, la squadra partenopea deve ricominciare questo 2024 con un piglio diverso dopo gli ultimi mesi da film horror.

La prima prova del nuovo anno sarà a Torino, dove la squadra di Walter Mazzarri affronterà i granata il prossimo 7 gennaio allo Stadio Olimpico Grande Torino. Una partita dove il tecnico di San Vincenzo potrà contare anche sul nuovo acquisto Pasquale Mazzocchi, in arrivo a Castel Volturno nel pomeriggio dopo aver svolto le visite mediche di rito nella clinica di Villa Stuart a Roma questa mattina. Un’ottima riserva per far rifiatare capitan Di Lorenzo, ma anche un terzino molto duttile in grado di giocare anche a sinistra in caso di emergenza.

Il terzino classe ’95 originario di Barra arriva dalla Salernitana per circa 3 milioni di euro in seguito a una trattativa durata qualche settimana. Dopo un lungo tiro e molla, infatti, il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di alzare l’offerta per avvicinarsi alla richiesta di 4 milioni del direttore generale granata Walter Sabatini, che ha accontentato il ragazzo, desideroso di vestire la maglia della squadra della propria città.

Ma Pasquale Mazzocchi potrebbe non essere l’unico granata a compiere il viaggio da Salerno a Napoli: il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe in mente di acquistare un altro giocatore della Salernitana.

Dalla Salernitana al Napoli, nuova idea di De Laurentiis

La Salernitana sta attraversando una stagione complicatissima: il club campano è ultimo in classifica con soli 12 punti conquistati in diciotto giornate. Come se non bastasse, il presidente Danilo Iervolino ha annunciato una rivoluzione a gennaio, volendo mandare via tutti gli scontenti. Tra questi c’è sicuramente Boulaye Dia, top player della squadra di Filippo Inzaghi. L’attaccante senegalese era a un passo dalla cessione in Premier già in estate, saltata per un’offerta ritenuta troppo bassa dalla Salernitana. Ma ora il suo futuro sembra segnato.

Dia dovrebbe lasciare Salerno già in questa sessione di mercato. Walter Sabatini è pronto ad accontentarsi di 16 milioni di euro per il suo cartellino, con Eintracht Francoforte e West Ham pronte a sborsarli per assicurarsi le sue prestazioni. Ma occhio a De Laurentiis: secondo quanto rivelato dall’edizione odierna de “Il Mattino”, il patron azzurro avrebbe nuovamente chiesto informazioni per il bomber ex Villarreal. Non ci sarà nessuna offerta a gennaio, ma se il giocatore dovesse restare a Salerno fino al termine di questa stagione, il Napoli potrebbe inserirsi nella corsa a Boulaye Dia.