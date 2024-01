Napoli in Arabia Saudita: quanto può guadagnare vincendo la Supercoppa Italiana

Il Napoli volerà presto in Arabia Saudita per partecipare alla Supercoppa Italiana, ecco quanto potrebbe guadagnare vincendo.

Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, a causa della sconfitta contro il Frosinone, il Napoli può sperare di andare avanti in un’altra competizione: la Supercoppa Italiana. La squadra di Walter Mazzarri può quindi, cancellare la gara contro il Frosinone spingendo sulla vittoria di un’altra coppa. Ma per fare ciò, il club partenopeo dovrà impegnarsi di più ed evitare di ripetere gli stessi errori, per non incombere nuovamente in una sconfitta. Ma esattamente a quanto ammonta la cifra che potrebbe vincere il Napoli con la vittoria della competizione?

Supercoppa Italiana, ecco le cifre ai club partecipanti

Il Napoli del tecnico livornese Mazzarri può ancora sognare di aggiudicarsi la vittoria di una competizione italiana, ovvero la nuova edizione della Supercoppa. La competizione si svolgerà in Arabia Saudita tra il 18 e il 22 gennaio, a riportare il calendario delle gare e il regolamento è proprio la Lega Serie A. Le squadre coinvolte saranno quattro: Napoli, Inter, Fiorentina e Lazio. Il primo match è programmato per il 18 gennaio, vedrà come squadre coinvolte Napoli e Fiorentina. Mentre l’Inter di Simone Inzaghi sfiderà la Lazio nella gara fissata in data 22 gennaio.

Inoltre, tutte le gare di questa edizione si disputeranno in Arabia Saudita, ma a quanto pare non solo quest’anno. Secondo quanto riportato da Calcio&Finanza, saranno altre quattro le edizioni della competizione che si svolgeranno in Medio Oriente. Per quanto riguarda, l’edizione del 2023, l’accordo con l’Arabia Saudita farà incassare alla Lega Serie A circa 23 milioni di euro. Di questa cifra, circa 16,2 milioni andranno ai club partecipanti. Di seguito, la suddivisione:

1,6 milioni ciascuno alle due semifinaliste sconfitte;

5 milioni alla finalista sconfitta;

8 milioni alla vincitrice.

Dunque, se il Napoli dovesse vincere la Supercoppa Italiana, incasserebbe anche circa 8 milioni.