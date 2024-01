Mazzarri a rischio esonero? Spunta già il nome del sostituto: rivelazione a sorpresa

Un’indiscrezione di mercato che fa traballare, nuovamente, la panchina del Napoli. Ore contate per Walter Mazzarri?

Dall’addio (doloroso) di Luciano Spalletti, il Napoli ha perso la sua identità. Dal titolo di campione d’Italia riportato in città dopo 33 anni tra voglia di rivalsa, successi, fallimenti e disfatte all’ottavo posto attuale in classifica. Tifosi ormai delusi e volenterosi di chiudere al più presto una stagione che, dopo quella precedente, deve per forza essere bollata come fallimentare, almeno fin qui. Oltre all’ottavo posto in campionato, alle difficoltà nelle partite casalinghe, c’è stata anche l’eliminazione dalla Coppa Italia. Un titolo tranquillamente alla portata per una squadra come il Napoli.

L’unica soddisfazione fin qui per il club partenopeo è stata la qualificazione agli ottavi di Champions League. Turno ad eliminazione diretta in cui gli azzurri dovranno vedersela con il Barcellona di Xavi, squadra tanto temibile. Dall’anni prossimo ci sarà un format tutto nuovo per la Champions League e così anche per il Mondiale per Club. Dopo l’Inter, già qualificata per l’edizione del 2025, anche il Napoli potrebbe giocare questa competizione. Per i risultati nelle competizioni Uefa maturati negli ultimi anni, basterà passare il turno con il Barcellona. Chiaramente difficile ma non impossibile.

Il destino di Walter Mazzarri

A poter salutare Castel Volturno potrebbe essere proprio Walter Mazzarri i cui risultati non lo stanno affatto premiando. Da quanto è subentrato sulla panchina del Napoli al francese Rudi Garcia, Mazzarri ha vinto soltanto tre incontri su nove disputati. Tre vittorie, cinque sconfitte ed un pareggio, risultati che di fatto mettono la posizione del tecnico livornese a forte rischio. Secondo Antonio Corbo, giornalista ed editorialista per la Repubblica, la fiducia per Mazzarri potrebbe non essere infinita. Corbo ha infatti scritto nel suo editoriale che il tecnico di San Vincenzo è a rischio.

“Errori puerili sotto porta, squadra senza gamba e fluidità di gioco, riflessi appannati e scarsa autonomia delle risorse. Non basta ricadere nelle proteste e nei lamenti, si deve creare un filone emotivo e tattico nuovo”. Così scrive Antonio Corbo con vena polemica per quanto riguarda l’operato di Walter Mazzarri. Il giornalista di Repubblica ha poi aggiunto che Igor Tudor, cercato anche da Aurelio De Laurentiis, non ha ancora firmato per il Besiktas ed è attualmente disoccupato. Il tecnico croato potrebbe essere in attesa di esonero di Mazzarri che intanto prepara la prima sfida del 2024 al Torino di Ivan Juric. Il Napoli dovrà a fare a meno di Anguissa e Osimhen, partiti per la Coppa d’Africa e anche di Politano, allenatosi oggi a parte per un affaticamento muscolare.