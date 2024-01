“Il Napoli sistemerebbe difesa e centrocampo”, doppio colpo dal Tottenham

Con il mercato invernale, il club partenopeo inizia a riflettere sulle mosse da attuare: si punta a rinforzare la difesa e il centrocampo.

L’avvio di stagione del Napoli non è stato dei migliori, diverse le carenze presentate sia nel reparto dei difensori che in quello dei centrocampisti. La stagione del mercato invernale è ormai arrivata, la società partenopea deve trovare delle valide soluzioni con lo scopo di colmare queste lacune. Per questo motivo, Meluso e Micheli sono già impegnati nella ricerca dei prossimi giocatori da aggiungere all’interno della rosa. Nel mirino del Napoli, spiccano i nomi di due calciatori direttamente dal Tottenham.

Dier e Hojbjerg nel mirino, il Napoli pronto all’assalto

Il Napoli deve riflettere bene sui prossimi acquisti, vista la recente cessione di Elmas. Bisogna ripartire dal calciomercato per rinforzare la squadra, soprattutto, se si vuole puntare sulla ripartenza e sulla qualificazione alla prossima Champions League. Al momento, la difesa e il centrocampo non raggiungono la sufficienza, motivo del perché Micheli e Meluso stanno valutando bene diversi profili di giocatori. Tra questi, ci sono i nomi di Dier e Hojbjerg provenienti dal Tottenham. Entrambi i calciatori, hanno catturato l’attenzione del club partenopeo, sarebbe un doppio colpo dal club inglese.

Secondo Carlo Jacomuzzi, dirigente e presidente dell’AssoOsservatori, questi due profili sono molto validi e potrebbero rendere bene con la maglia azzurra. Jacomuzzi ha rivelato quanto detto ai microfoni di Radio Marte. Di seguito, quanto evidenziato:

“Sul mercato i nomi di Dier e Hojbjerg per difesa e centrocampo sono assolutamente di livello. Dier è un difensore esperto, ha la mentalità giusta per fare bene e da subito al Napoli. Il centrocampista sarebbe un ottimo colpo, aggiungerebbe qualità alla quantità e ha determinazione, ha esperienza in Germania e in Inghilterra, ha sempre stato sopra la media di rendimento, ha esperienza e mentalità”

Per il presidente dell’AssoOsservatori, Dier è un difensore con ottime caratteristiche e potrebbe rendere subito al Napoli per le qualità che ha. Stessa cosa per quanto riguarda il centrocampista Hojbjerg, un calciatore dotato di esperienza e determinazione. Dunque, entrambi i giocatori potrebbero essere due validi acquisti per andare a rinforzare sia la difesa che il centrocampo della squadra partenopea. Quindi, il Napoli sta valutando bene altre possibili idee da aggiungere nel mirino, oltre a Mazzocchi già acquistato. A quanto pare, i due calciatori del club inglese sono quelli che hanno attirato più l’attenzione.