Calciomercato Napoli, Zielinski ha deciso il suo futuro: accordo vicinissimo

Sembrerebbero esser ormai rimasti ben pochi dubbi in casa Napoli, dove la cessione del centrocampista appare come pura formalità. I dettagli dell’accordo.

Ciò che i numerosi tifosi del Napoli temevano per la propria squadra sta pian piano divenendo realtà. Si è ormai infatti entrati nel 2024 e, con la seconda parte di stagione ormai in procinto di partire, nella città partenopea non vi sarebbe ancora neanche l’ombra di un accordo per il rinnovo di Piotr Zielinski. In scadenza nel 2024, infatti, il polacco si trova ancora sprovvisto di nuovo contratto, con un’intesa sempre più vicina, invece, con l’Inter. Tutti i dettagli dell’operazione sono quindi stati svelati stamane dal Corriere dello Sport.

Zielinski all’Inter, intesa ad un passo

Che qualcosa si fosse rotto fra il Napoli e Piotr Zielinski era ormai risaputo e ben captabile nell’aria, con gli azzurri difatti mai convinti al 100% di offrire un rinnovo contrattuale al polacco. Il tutto, neanche d’innanzi all’incredibile scelta di cuore intrapresa dal centrocampista in estate, quando l’ex Udinese rifiutò un contratto più che milionario proveniente dall’Arabia costando ai partenopei circa 30 milioni di incasso.

Un evento che sembrava poter cambiare lo sorti di Zielinski, divenuto invece l’ultimo dei problemi in casa Napoli con il passare del tempo. Di conseguenza, ecco spuntare dalle retrovie l’Inter, che non ha perso occasione per trovare l’accordo con il centrocampista. Secondo il Corriere dello Sport, che a tale operazione ha addirittura dedicato la propria prima pagina odierna, il polacco avrebbe infatti scelto i nerazzurri, abili ad offrire al calciatore un contratto triennale (con opzione di un anno) sulla base di 4.5 milioni a stagione. Cifre richieste da tempo da Zielinski e spesso rispedite al mittente dal Napoli, ma che difatti portano ora l’azzurro ad un passo dall’accordo con l’Inter a parametro zero.