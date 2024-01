Calciomercato Napoli, trovato l’accordo: già domani le visite mediche per il nuovo acquisto

Un Napoli scatenato fronte mercato quello intravisto nelle ultime ore. Secondo gli aggiornamenti infatti, gli azzurri avrebbero chiuso il proprio primo acquisto del 2024.

All’ombra del Vesuvio si parla ormai solo di calciomercato, con le motivazioni dietro a ciò ampiamente comprensibili. La società targata Napoli ha infatti imbracciato il puro spirito combattivo in vista del girone di ritorno, con l’intenzione azzurra che risulta ormai essere quella di mettere sotto contratto almeno 4/5 colpi per sopperire alle prestazioni di gran lunga sottotono di inizio stagione. Si continua quindi a trattare per Samardzic mentre si sonda il profilo di Vitik per la difesa, ma ecco giungere d’improvviso la news in grado di far scoppiare di gioia i tifosi partenopei. Finalmente, infatti, il Napoli è riuscito a trovare l’accordo con la compagine per mettere a segno il proprio primo acquisto del 2024, cui visite mediche sarebbero addirittura previste per il 3 gennaio.

Fatta per Mazzocchi, domani le visite mediche

Giovanni Di Lorenzo ha ufficialmente un nuovo vice sulla destra, dopo la sempre più probabile partenza di Zanoli in direzione Genoa. Secondo Sportitalia infatti, il Napoli e la Salernitana avrebbero finalmente trovato il definitivo accordo nell’operazione Pasquale Mazzocchi, con il natio di Barra pronto ad unirsi alla rosa della propria squadra del cuore. Stando a quanto rivelato dalla redazione, dunque, il passaggio dell’esterno in azzurro sarebbe solo una formalità, mentre si attende l’annuncio ufficiale proprio da parte del club partenopeo.

Ulteriori aggiornamenti sull’operazione arrivano inoltreda Sky, che narra di come le due parti siano riuscite a venirsi incontro dopo le numerose ore passate a contrattare. Al fronte dei 5 milioni richiesti dalla Salernitana e dell’offerta invece pari ad 1.5 presentata dal Napoli, l’accordo sarebbe stato trovato sulla base di circa 3 milioni, con tale cifra in grado di accontentare entrambe le società campane. Le visite mediche, quindi, potrebbero addirittura essere già svolte da Mazzocchi nel corso della giornata del 3 gennaio all’interno di Villa Stuart, con l’annuncio ufficiale dunque atteso nei prossimi giorni.

Mazzocchi giungerà quindi in quel di Napoli con all’attivo ben 18 presenze nell’attuale campionato di Serie A ma con solo un assist messo a referto. Questo, a causa di alcuni problemi fisici riscontrati negli ultimi tempi nonché del rendimento sottotono che ha fin qui caratterizzato la stagione della Salernitana. La speranza dei tifosi partenopei, quindi, è quella di rivedere il proprio compaesano nuovamente ai livelli toccati nell’edizione 22/23 di Serie A, quando gol e assist ammontarono rispettivamente a 2 e 4 in 27 apparizioni.