Calciomercato Napoli, affare sbloccato: si chiude subito

Come ampiamente preventivato, il calciomercato invernale del Napoli è partito con il botto, gli azzurri subito protagonisti.

Il Napoli sta maledettamente faticando in Serie A e non solo, per questa motivazione, come anticipato dallo stesso De Laurentiis nelle scorse settimane, la società è corsa ai ripari in sede di mercato. “Acquistero 3 se non 4 calciatori”, queste le parole del patron, che in una occasione successiva, nello specifico il post Monza, ha rincarato la dose: “Colpa mia, interverremo sul mercato per recuperare il terreno perduto”.

Tanti, troppi i nodi scoperti da questa estate, se ne è accorto lo stesso Mazzarri, che avrebbe richiesto alla società 4 profili: un terzino, un centrale di difesa e due centrocampisti.

Calciomercato Napoli, ora ci siamo: si chiude

Samardzic è il nome più caldo per il centrocampo, con Emil Hojbjerg possibile secondo innesto qualora il Tottenham aprisse al prestito con diritto di riscatto. Per il ruolo di difensore centrale, invece, sono vari i nomi sul taccuino di Meluso e De Laurentiis, con Dragusin prima scelta, sul rumero, però, ad oggi sarebbe in vantaggio il Tottenham.

La prima operazione chiusa ha riguardato proprio l’esterno basso. Sarà Pasquale Mazzocchi a vestire la maglia azzurra. Il polivalente terzino della Salernitana, convocato la scorsa stagione anche in nazionale, ha fatto carte false per coronare il suo sogno di vestire la maglia della propria città, trovando l’ok della Salernitana per la cessione.

Una cessione specifichiamo, arrivata solo a seguito di una trattativa fitta, che ha portato il Napoli a raddoppiare la propria offerta, passando dal milione e mezzo iniziale, ai 3 definitivi che hanno accontentato il d.s Sabatini, inizialmente orientato a cedere Mazzocchi per 4.

L’acquisto di Mazzocchi, ha scatenato l’effetto domino sulle fasce azzurre, liberando definitivamente Alessandro Zanoli, che da settimane reclamava la cessione in prestito per giocare di più. Il terzino scuola Carpi, con ogni probabilità si accaserà al Genoa, per la sua seconda esperienza nel capoluogo ligure, dopo i sei mesi trascorsi alla Sampdoria, dove aveva ben figurato.

In tal senso, Gianluca Di Marzio avrebbe rilasciato un aggiornamento di calciomercato indicativo: Silvan Hefti, terzino svizzero classe ’97 in forza al grifone, ha ufficialmente lasciato il Genoa per approdare al Montpellier, in Francia. Il giocatore è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto fissato tra i due e i 3 milioni. Una cessione quella di Hefti, che libererebbe la casella per Zanoli, pronto a giocarsi finalmente le proprie chance dopo 6 mesi complicati sotto l’ombra del Vesuvio.