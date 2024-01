Brutte notizie per il Napoli, porta chiusa per il prestito: per l’acquisto servono 20 milioni

Prosegue la caccia a di rinforzi per il mercato di gennaio da parte del Napoli, che però deve cambiare i piani per un difensore.

Il calciomercato invernale è ufficialmente cominciato, con il Napoli che si preannuncia grande protagonista. Gli azzurri, infatti, così come preannunciato dal presidente Aurelio De Laurentiis, hanno bisogno di vari rinforzi e la società intende accontentare le richieste del tecnico Mazzarri.

Kiwior esce dai radar del Napoli? No dell’Arsenal al prestito

Un primo acquisto è stato di fatto completato: si tratta di Pasquale Mazzocchi che arriva dalla Salernitana per circa 3 milioni di euro. Prenderà il posto il rosa di Alessandro Zanoli diretto al Genoa. Ma il mercato del Napoli non si ferma qui. Mazzarri ha ancora bisogno almeno di un difensore centrale e di un centrocampista. E se gli indizi per il nuovo centrocampista portano dritti a Lazar Samardzic dell’Udinese, per la difesa stilare il preferito sui cui si intende puntare risulta un tantino più complicato.

I profili seguiti dal Napoli sono davvero tanti, ma uno di questi sembra si stia allontanando ogni giorno di più. Si tratta di Jacub Kiwior, centrale classe 2000 dell’Arsenal con un passato allo Spezia. Stando a quanto riferito da tuttomercatoweb.com, i Gunners avrebbero deciso di non cedere il difensore in prestito: prenderanno in considerazione soltanto offerte dal almeno 20 milioni di euro. Una cifra importante che potrebbe frenare l’interesse del Napoli. Su Kiwior c’è da tempo anche l’interesse del Milan, ma anche la società rossonera sembra ritenere esagerata la richiesta dell’Arsenal. Per ora, quindi, il Napoli continuerà a monitorare il mercato alla ricerca dell’occasione giusta su cui puntare.