Napoli, non solo Samardzic: nel mirino l’ex Juve

Il Napoli cerca rinforzi a centrocampo. Tra i possibili acquisti spunta anche quello di una vecchia conoscenza della Serie A.

La squadra di Walter Mazzarri ha un bisogno disperato di rinforzi. Il percorso fatto fino a questo punto della stagione non è assolutamente sufficiente per rispettare le premesse di inizio stagione. Gli azzurri si trovano attualmente all’ottavo posto in classifica e addirittura fuori dalla zona Europa. Un cammino che certamente non può lasciar tranquilli in questo momento i tifosi azzurri. Aurelio De Laurentiis si è assunto le colpe di questa prima parte di stagione fallimentare. Ogni scelta presa dal patron dopo la vittoria dello scudetto si è rivelata sbagliata e ora il Napoli non può perdere ulteriore tempo.

Il Napoli, dunque, come confermato dallo stesso Aurelio De Laurentiis interverrà sul mercato per rinforzare due reparti che hanno mostrato molte defezioni in questo avvio di stagione. In difesa manca un degno sostituto di Kim MinJae, centrale coreano che nella passata stagione è stato il miglior difensore della Serie A. L’arrivo di Natan dal Red Bull Bragantino non ha sortito gli effetti sperati e il Napoli ha mostrato diverse fragilità difensive con Juan Jesus che non fornisce garanzie da titolare.

Un ex Juve per rinforzare il centrocampo

Aurelio De Laurentiis ha confermato che i rinforzi arriveranno in difesa e a centrocampo. Il Napoli dovrà trovare un difensore all’altezza di Kim MinJae e tutte le strade portano a Radu Dragusin o Giorgio Scalvini.

Anche a centrocampo il Napoli ha bisogno di trovare nuove pedine che garantiscano qualità e quantità. Per quanto riguarda la qualità, il primo colpo del Napoli dovrebbe essere Lazar Samardzic dall’Udinese. Dato anche la partenza di Anguissa per la Coppa d’Africa, al Napoli servono muscoli a centrocampo e puntano l’ex Juventus.

Secondo quanto afferma l’edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, pare che il Napoli abbia messo nel mirino Emre Can, attualmente al Borussia Dortmund. Secondo la dirigenza azzurra, Emre Can sarebbe il profilo ideale in virtù del suo passato in Italia, in particolare alla Juventus, che ne favorisce l’ambientamento nel nostro campionato.

La trattativa, però, resta complicata. Sempre secondo il Corriere dello Sport, infatti, la valutazione fatta dal Borussia Dortmund è di 20 milioni, mentre il suo ingaggio è pari a 4. Cifre che il Napoli ha sempre considerato elevate per un 30enne. Per questo motivo, restano vive le pista Soumarè e Hojberg.