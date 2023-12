Infortunio Meret, preoccupazione sui tempi di recupero: c’è un rischio

Come sta Alex Meret, dopo l’infortunio patito nel corso dell’ultima sfida di campionato contro il Monza? C’è preoccupazione circa le sue condizioni, in attesa di comunicazioni ufficiali da parte del club azzurro.

Alex Meret è stato, forse l’unico, protagonista in positivo della sfida tra Napoli e Monza. L’estremo difensore friulano ha infatti parato il rigore fallito da Matteo Pessina, evitando una nuova sconfitta clamorosa a una squadra che davvero stenta a ritrovarsi. Il portiere ex SPAL, però, sembra essere l’unico a rispondere in maniera positiva alle critiche a cui era stato assoggettato negli ultimi tempi, fornendo due prestazioni importanti sia contro i brianzoli che nella sconfitta di Roma contro i giallorossi.

L’azzurro, però, è stato costretto a lasciare il campo anzitempo per un problema fisico, lasciando spazio all’esordiente Nikita Contini, in quanto anche Pierluigi Gollini prima del match non era al meglio. Intanto, arrivano nuove indiscrezioni circa le condizioni dell’estremo difensore dei partenopei.

Notizie Napoli, il punto sulle condizioni di Meret

C’è preoccupazione circa le condizioni di Alex Meret, che è stato costretto a lasciare il campo per un problema fisico nel corso della sfida Napoli-Monza, terminata poi sullo 0-0.

L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno fa il punto della situazione, lanciando nuovi rumors riguardo l’infortunio del portiere azzurro. Stando al quotidiano in questione, c’è il rischio che lo stop possa arrivare a un paio di settimane, con Meret che sarebbe costretto eventualmente a saltare la trasferta di Torino. Si attendono, però, chiarimenti da parte del Napoli, che ancora non ha rilasciato un report dettagliato e ufficiale circa le condizioni del suo estremo difensore, prima ancora di capire se effettivamente Meret ci sarà o meno contro il Torino. In caso negativo, dovrebbe comunque essere arruolabile Gollini, per cui ci sarebbero buone possibilità di rivederlo disponibile tra una settimana, secondo la medesima fonte.