Prima mazzata per il Napoli dopo l’addio al Decreto Crescita: non ci voleva!

Il Napoli si ritrova davanti a uno snodo fondamentale per il futuro: la sessione invernale di mercato può rappresentare un punto di svolta importante per il prosieguo della stagione. Intanto, il club azzurro incassa le prime ‘conseguenze’ del Decreto Crescita.

Il momento del Napoli è al limite del drammatico: il pareggio per 0-0 contro il Monza è una delusione forte per i tifosi azzurri, che a questo punto temono una crisi senza alcuna via di uscita. Il tutto, con un conseguente allontanamento del traguardo Champions, mission che è divenuto obiettivo minimo in una stagione in cui il sogno riconferma per lo Scudetto si è dissolto definitivamente. La squadra quanto prima deve comunque dare dei segnali per raddrizzare un’annata che è giunta quasi a un punto morto, con il rischio concreto che un posto per la prossima edizione della UEFA Champions League si allontani sempre di più.

“Ci muoveremo sul mercato”, l’annuncio da parte del presidente Aurelio De Laurentiis nel suo intervento lampo dal ventre del Diego Armando Maradona poco dopo il fischio finale della sfida tra Napoli e Monza. Strategie che, però, saranno condizionate dall’addio ufficiale al Decreto Crescita che, senza dubbio, può aver costretto la società partenopea a dire addio a uno dei calciatori che nella storia recente ha avuto un peso specifico, ossia Eljif Elmas.

“Proposta di rinnovo a cifre basse”: l’ombra dell’addio al Decreto Crescita su Elmas

Eljif Elmas ha chiesto e ottenuto una cessione al Napoli per poter giocare di più. L’affare con il Lipsia rappresenta una vetrina fin troppo importante per l’ormai ex numero 7 azzurro, oltre che una possibilità per il club di Aurelio De Laurentiis per incassare una cifra da poter reinvestire in vista della sessione invernale, in cui gli azzurri – così come confermato dal presidente azzurro in persona – faranno diverse operazioni.

Ma al di là della volontà del Napoli di non gonfiare troppo il monte ingaggi, alla base della scelta di non procedere con il rinnovo del contratto di Elmas può essere dovuto anche a delle valutazioni legate all’addio proprio del Decreto Crescita. Anche con la proroga fino al 29 febbraio – annullata poi dal Consiglio dei Ministri -, sarebbe stato improbabile un accordo in così poche settimane tra le parti. Ecco perché il decadimento del Decreto Crescita – che poi è avvenuto con anticipo rispetto alla tabella di marcia prevista – potrebbe aver difatti accelerato ulteriormente l’addio di Elmas al club partenopeo già in questa sessione di gennaio.