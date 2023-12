Osimhen fa ancora discutere: la polemica in diretta contro il Napoli

Victor Osimhen, squalificato nel match contro il Monza in seguito all’espulsione rimediata nella trasferta di Roma, ha ottenuto un permesso per poter raggiungere prima il suo Paese prima della Coppa d’Africa. La scelta, però, non è vista di buon occhio da molti.

Senza Victor Osimhen, il Napoli è costretto a fare a meno di una risorsa preziosa in un momento davvero pessimo: il pareggio contro il Monza è l’ennesima delusione di una stagione che stenta a decollare, per usare un eufemismo. Il nigeriano, nelle prossime settimane, sarà impegnato in Coppa d’Africa con la sua Nigeria, con la speranza da parte del club azzurro di poterlo riaccogliere quanto prima, anche se ciò potrebbe essere possibile soltanto nel caso in cui la Nazionale Nigeriana non dovesse andare lontano nella competizione.

Per ora, però, fa discutere la scelta da parte del Napoli di concedere la partenza anticipata al suo attaccante, agevolata per l’appunto dalla squalifica per una giornata in seguito all’espulsione rimediata nella partita contro la Roma.

(…) Osimhen ha ottenuto un giorno di permesso così da poter raggiungere la famiglia prima di partire per il ritiro della Nazionale.

Questo il comunicato reso noto dalla SSC Napoli lo scorso 27 dicembre. Una richiesta legittima accolta con un sì da parte della società azzurra: scelta che, però, in molti non hanno preso benissimo, anche alla luce dell’ennesimo risultato negativo incassato contro la compagine allenata da Raffaele Palladino.

Iannicelli: “Un errore mandare via prima Osimhen”, è polemica

Victor Osimhen senza dubbio mancherà a un Napoli che continua ad arrancare e che vede davvero complicarsi una stagione che era partita con ben altre aspirazioni, considerando quella che è stata l’annata scorsa sotto la guida di Luciano Spalletti. Lontano ricordo, insomma, per quest’oggi, in cui il sentimento prevalente è la delusione per un rendimento di basso livello, risultati alla mano.

La decisione di concedere la partenza anticipata alla volta della Nigeria, rispetto a quella che era la tabella di marcia iniziale prima dell’espulsione contro la Roma che gli è costato un turno di stop scontato nel match contro il Monza, fa ancora discutere. A sollevare toni critici a tal riguardo è il giornalista Peppe Iannicelli che, nel corso del suo intervento a Campania Sport (trasmissione in onda su Canale 21, ndr), ha espresso la sua perplessità in merito. Nel dettaglio, Iannicelli non ha visto di buon occhio la scelta di concedere al numero 9 azzurro una partenza in anticipo per la Nigeria, ancor prima del ritrovo prima della Coppa d’Africa.