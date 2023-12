Napoli-Monza, un altro infortunio: i tempi di recupero

Infortunato, non sarà a disposizione per Napoli-Monza, c’è l’annuncio del club su Twitter

Un altro infortunio per Walter Mazzarri. Il tecnico di San Vincenzo livornese dopo le squalifiche di Politano e Osimhen e gli infortuni di Natan e Olivera dovrà fare a meno di un altro giocatore.

Attraverso un post sui propri account social, il Napoli ha fatto sapere che per Napoli-Monza ci sarà un’altra assenza. Si tratta di Pierluigi Gollini, nemmeno panchina per il portiere. Un problema alla caviglia sinistra accusato nel riscaldamento costringerà il secondo portiere azzurro a rimanere fuori.

Napoli, nuovo inforutnio: si ferma anche Gollini

Sono arrivati 50 mila tifosi allo stadio Diego Armando Maradona pronti a sostenere il Napoli nell’ultima partita del 2023. Sarà calda l’atmosfera allo stadio per la partita contro la squadra di Palladino, visibilmente emozionato di “esordire” da allenatore nella propria città.

Quella di Gollini è un’altra assenza pesante per il Napoli. Dopo la lussazione alla spalle per Natan, che ne avrà almeno per un mese e mezzo, arriva un altro stop per il reparto arretrato degli azzurri.

Il portiere azzurro è stato costretto a fermarsi prima della partita e l’annuncio è arrivato dal Napoli attraverso un tweet. Non avrebbe dovuto giocare da titolare ma la sa assenza si fa sentire soprattutto per lo spogliatoio e per quanto riguarda la serenità di Alex Meret. In panchina c’è solo Nikita Contini che può dare modo a Mazzarri di schierare un altro portiere se dovesse essere necessario.

L’infortunio di Pierluigi Gollini non dovrebbe essere troppo grave perché il Napoli nella nota ufficiale annuncia un problema alla caviglia che non è altro che una semplice “botta” e quindi può tornare a disposizione già per la prima partita del 2024, contro il Torino il prossimo 7 gennaio. Un altro problema, molto più grave, arriva da Alex Meret che dopo aver parato il rigore a Matteo Pessina ha chiesto il cambio per un problema fisico.

Il doppio infortunio di Meret e di Gollini si vanno ad aggiungere alla lunga lista di ko che stanno facendo penare Walter Mazzarri e che crea altri problemi per la rosa azzurra. La questione infortuni tiene banco in casa azzurra ed è da risolvere il prima possibile per evitare che si possa andare avanti in questo modo e non avere le chance di avere una squadra pronta ed eterogenea per il resto della stagione. Anche questo aspetto è da riconsiderare prima che arrivi la fine della stagione perché in questo modo stanno arrivando solo problemi anche dal punto di vista di risultati.