Monza, Palladino scherza in diretta: “Ho ricevuto tanti messaggi”

Intervistato da Dazn, Raffaele Palladino non ha nascosto l’emozione per la partita di stasera

Match da tutto esaurito allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta dove Napoli-Monza sarà l’ultima partita del 2023. Ci saranno 50 mila sostenitori a colorare di azzurro gli spalti dello stadio e a sostenere la squadra per poter chiudere l’anno con i tre punti. Agli azzurri serve vincere per poter smuovere la classifica.

Le scelte dei due allenatori per le formazioni iniziali sono state sorprendenti. Palladino ha scelto di mettere in panchina Colpani, autore di una grande stagione si qui. Anche Mazzarri ha scelto di far iniziare il match ad Alessio Zerbin che avrà una chance dal primo minuto. Serve un segnale alla squadra di Mazzarri che ha perso 5 degli ultimi otto incontri.

L’emozione di Palladino

Intervistato da Dazn a pochi minuti dal calcio d’inizio, Raffaele Palladino non ha nascosto l’emozione per questa partita. Sarà la prima volta da allenatore al Maradona dopo averci giocato diverse volte da calciatore. Palladino è napoletano, tifa per il Napoli e ha scherzato in diretta. Queste le sue parole

Sull’emozione di giocare a Napoli

Ho ricevuto tanti messaggi di stima da amici e familiari, sono molto emozionato e per me che sono napoletano questa non è una partita come le altre. Fa sempre piacere ritornare nella propria terra.

Sulla partita