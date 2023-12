Doccia gelata per il Napoli, salta la prima trattativa a centrocampo: niente Fofana

Il Napoli è alla ricerca di rinforzi per il centrocampo dopo l’addio di Elmas, tra i papabili sostituti va depennato il nome di Seko Fofana.

Con il mercato invernale ormai alle porte, tutti i club di Serie A si stanno mobilitando per reperire i giusti rinforzi da mettere a disposizione dei rispettivi allenatori. Il Napoli, forse come mai successo prima, si annuncia serio protagonista di questa sessione di trasferimento di “riparazione”.

Fofana in Coppa d’Africa, salta la trattativa con il Napoli

E di danni da riparare in casa Napoli ce ne sono tanti, a partire dal centrocampo. Zambo Anguissa partirà per la Coppa d’Africa, mentre Diego Demme è ormai fuori dal progetto tecnico. Gaetano e Cajuste per ora sono considerati buone alternative. A Mazzarri occorre almeno un titolare, un calciatore già pronto che possa raccogliere l’eredità di Anguissa. I nomi dei calciatori seguiti dagli azzurri sono sempre i soliti: da Hojbjerg passando per Soumarè, ma un nome pare possa essere almeno depennato dalla lista di Meluso e Micheli, quello di Seko Fofana. Ecco quanto evidenziato sul Corriere dello Sport:

La prima mossa, la più immediata, può riscontrarsi a centrocampo, da dove è già uscito Elmas: Fofana (28) è stata una tentazione che va evaporando un po’ alla volta, dopo che le convocazioni della Costa d’Avorio hanno avuto lo stesso effetto d’una secchiata di cubetti di ghiaccio: investire per un mediano che arriverebbe assai più in là è ipotesi da scartare per riconsiderare Højbjerg (28) dal Tottenham e Soumaré (25) del Siviglia.

Dunque niente Fofana per il Napoli. L’ex Udinese resta in Arabia Saudita all’Al-Nassr, con i partenopei che dirigeranno le proprie mire altrove.