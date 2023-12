Samardzic-Napoli, De Laurentiis chiama Pozzo: “Si può chiudere in un giorno”

Entra nel vivo la trattativa che potrebbe presto portare a Napoli il talentuoso centrocampista dell’Udinese

“Fare parte della famiglia napoletana è stato un privilegio“, così aveva scritto ieri sera Elif Elmas che, attraverso i suoi canali social, salutava il Napoli, ormai la sua ex squadra. Un messaggio toccante per i tifosi partenopei che per quattro stagioni e mezzo hanno visto crescere il talento proveniente dalla Macedonia del Nord tra le fila del proprio club. Alla fine, complice la non titolarità con Walter Mazzarri, Elmas ha scelto di andare a giocare in Germania e di unirsi alla famiglia della Red Bull con il Lipsia. Una scelta che probabilmente gli garantirà una centralità nel progetto della squadra tedesca, centralità che invece a Napoli non è mai riuscito a mantenere.

La cessione del macedone ha fruttato nelle casse della dirigenza di Castel Volturno ben 25 milioni di euro. A pochi giorni dall’apertura ufficiale del calciomercato invernale, il Napoli sembra essere molto attivo. L’obiettivo è quello di smaltire prima i giocatori considerati come “esuberi” tra prestiti e cessioni e poi focalizzarsi sui nuovi acquisti. Uno di questi potrebbe essere Lazar Samardzic, trequartista serbo-tedesco dell’Udinese, classe 2002.

Obiettivo concreto, pista bollente

Con l’uscita di Elmas, l’incasso di un tesoretto in euro dovuto alla sua vendita potrebbe essere reinvestito molto probabilmente in un nuovo giocatore da acquistare. La notizia è nell’aria già da giorni, come riportato anche stamattina dal Corriere dello Sport, il Napoli fa sul serio per Lazar Samardzic. Il centrocampista dell’Udinese rispetta il giusto identikit cercato dalla dirigenza del Napoli come un sostituto di Elmas o, addirittura, di Piotr Zielinski. Il polacco infatti a giugno diventerà un parametro zero e sarà libero di accasarsi a qualsiasi altra squadra. Per il rinnovo la strada sembrerebbe essere in salita e allora ecco la motivazione che ha spinto a virare forte sul talento dei friulani.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, il Napoli potrebbe investire direttamente tutto il bottino guadagnato con Elmas. Aurelio De Laurentiis e Pozzo sono già in contatto per chiudere. Con 20 milioni + 5 di bonus, ci sarebbe l’ok dei friulani. Una volta raggiunta l’intesa tra club, che potrebbe scattare anche in 24 ore, l’ultima parola spetterà al giocatore e al suo entourage. Sappiamo come Samardzic sia nel mirino di tanti club stranieri ed italiani, dopo l’affare estivo sfumato con l’Inter, è chiaro che il giocatore voglia prendersi del tempo per valutare tutte le offerte. Il Napoli però gioca d’anticipo, non ha mai smesso di considerare il centrocampista come un obiettivo concreto e in questi giorni si potrebbe chiudere un affare che porterebbe a Castel Volturno uno dei giovani più talentuosi del nostro campionato.