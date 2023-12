Osimhen e Anguissa via per la Coppa d’Africa: quali partite salteranno

Ultima partita dell’anno e poi ci sarà la Coppa d’Africa, Osimhen e Anguissa saranno assenti a lungo

Quella di domani contro il Monza sarà l’ultima partita dell’anno. Il Napoli vuole trovare i tre punti nel tentativo di risalire la classifica, dopo la sconfitta contro la Roma. L’attacco per la sfida ai brianzoli sarà letteralmente decimato con le assenze per squalifica di Osimhen e Politano e il recupero last minute di Jesper Lindstrom.

Quella contro la Roma potrebbe essere stata l’ultima partita di Victor Osimhen che, con la Coppa d’Africa, sarà assente per lungo tempo. Il nigeriano è stato visto all’aeroporto di Napoli alle prime luci del mattino partire in direzione Parigi dove farà uno scalo prima di tornare in patria. Dopo il premesso della società, l’attaccante arriverà in Nigeria dove prima festeggerà i suoi 25 anni e poi si metterà a disposizione del Ct della sua Nazionale.

Osimhen e Anguissa assenti per lungo tempo

Convocati con le rispettive nazionali, quante partite salteranno i due giocatori africani del Napoli? Partiamo con Victor Osimhen, già partito in direzione casa, sarà assente (per squalifica) a partire da domani con il Monza. La Nigeria farà il suo esordio in Coppa d’Africa il 14 gennaio contro la Guinea Equatoriale. L’attaccante del Napoli però salterà certamente anche la sfida con il Torino del 7 gennaio. Osimhen sarà sicuramente assente anche per Napoli-Salernitana e per tutta la durata della Supercoppa.

Qualora la Nigeria passasse il girone, il centravanti del Napoli salterà anche la partita contro il Verona del 4 febbraio. Con una qualificazione tra finale e semifinale della Coppa d’Africa potrebbe saltare anche la sfida di San Siro contro il Milan dell’11 febbraio. Lo stesso discorso va fatto anche per Frank Zambo Anguissa che però domani sarà regolarmente in campo per la partita contro il Monza.