Napoli, numeri da record per la città: da pelle d’oca

Napoli è stata una delle mete più ambiti dai turisti in occasione delle feste natalizie. La città ha fatto registrare numeri importanti in questi giorni di festività, superando ogni più florida aspettativa. Adesso, un nuovo boom è previsto per il 31 dicembre e il 1° gennaio.

Se il Napoli, in campo, sta deludendo i suoi tifosi, lo stesso non si può dire da quello che sta emergendo dai dati relativi alle presenze dei turisti in occasione delle festività appena lasciate alle spalle. Tra il 24 e il 26 dicembre, la città ha fatto registrare picchi davvero impressionanti, che confermano il momento straordinario che la terra di Partenope sta vivendo nella storia recente. Tantissimi i visitatori che hanno avuto modo di scoprire una città addobbata per il Natale, in particolare le vie del presepe di San Gregorio Armeno, simbolo delle feste natalizie all’ombra del Vesuvio.

E non solo: perché migliaia di presenze sono previste anche per i giorni di Capodanno (31 dicembre e 1° gennaio, ndr). Insomma, Napoli si conferma ormai meta principe del nostro Paese, con i vari turisti che restano estasiate da una città che in questi anni è cresciuta a livello di appeal agli occhi di chi intende passare in Italia le proprie vacanza. Infatti sono tantissimi i turisti provenienti dall’estero, ancor prima di quelli provenienti dall’Italia, che riempiono la città in questi giorni che impreziosiscono il fascino di una Napoli sempre più ambita.

Napoli, boom di turisti per Natale: i numeri

Quali sono i numeri fatti registrare dalla città di Natale in termini di visitatori e turisti che hanno affollato il capoluogo partenopeo in questi giorni di festa? I dati evidenziati a tal riguardo confermano la crescita di appeal che Napoli sta avendo costantemente negli ultimi anni.

A rivelare le statistiche registrate in questi giorni dalla città di Napoli e non solo è l’assessore comunale al turismo e alle attività produttive Teresa Armato, che nei giorni scorsi ha reso note le stime che, effettivamente, hanno trovato riscontro nella realtà dei fatti

“Napoli sta facendo registrare numeri sempre più importanti: nei giorni di festa prevediamo più di 700.000 presenze e in generale, la previsione fino all’Epifania, è di oltre 2 milioni di turisti arrivati già da metà novembre

La stessa Teresa Amato, inoltre, ha svelato quelle che sono le idee per rendere più efficaci i servizi a disposizione di chiunque intenda trascorrete le proprie vacanze in terra partenopea.