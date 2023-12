Napoli-Monza, confermate tre assenze alla vigilia: il comunicato è ufficiale

Mancano ormai poche ore alla sfida tra Napoli e Monza, che ha un significato importantissimo per la squadra partenopea, considerando il momento complicato che sta vivendo la compagine campione d’Italia in carica.

La partita contro il Monza è uno snodo importantissimo per la stagione del Napoli, che ha la possibilità di tornare alla vittoria dinanzi al proprio pubblico, che ha risposto presente con quello che si preannuncia un sold out a sorpresa, considerando quello che è lo stato di forma degli uomini di Walter Mazzarri.

Un Napoli che si presenta in emergenza, seppur sembra aver recuperato sia Lobotka che Lindstrom (quest’ultimo sicuramente non al meglio e, per questo, si giocherà la maglia da titolare con Zerbin, ndr). Monza che, a sua volta, si presenta con quasi tutti gli effettivi: a confermarlo è l’elenco dei convocati diramato dal tecnico Raffaele Palladino, che conferma quelle che erano tre assenze già annunciate in precedenza.

Convocati Monza, out in tre: i nomi

Il Monza spera di approfittare del periodo no del Napoli per poter strappare punti vitali al Diego Armando Maradona, ma senza dubbio i partenopei cercheranno di rialzare la china e tornare a una vittoria che sarebbe vitale.

Intanto, Palladino ha reso noto i calciatori che prenderanno parte alla spedizione in terra partenopea. Out lo squalificato Pablo Mari, oltre a Caprari e Gomez, i quali stop sono noti già da tempo. Di seguito, l’elenco dei convocati: