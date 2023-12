Mazzarri svela i tempi di recupero del titolare: “Starà fuori un mese e mezzo”

Durante la conferenza stampa verso Napoli-Monza, Walter Mazzarri ha fatto il punto sugli infortunati

Domani sera ci sarà la partita tra Napoli e Monza. Sarà l’ultima uscita degli azzurri per questo 2023. Walter Mazzarri dovrà reinventarsi la formazione da schierare dal primo minuto data l’emergenza che c’è in attacco. Contro la Roma ci sono state le espulsioni di Victor Osimhen e di Matteo Politano che saranno regolarmente squalificati per la sfida ai brianzoli.

Il nigeriano, già visto in mattinata all’aeroporto di Napoli in partenza verso casa dove prima festeggerà il compleanno e poi, nel nuovo anno, si metterà a disposizione del suo Ct per la coppa d’Africa.

Guaio Natan: fuori a lungo

Durante la conferenza stampa a Walter Mazzarri è stato chiesto se si aspetterà qualche innesto dal mercato. Il tecnico toscano ha spiegato che non ci sarà una rivoluzione e intanto ha poi svelato che l’infortunio subito da Natan contro la Roma, sabato sera all’Olimpico, è piuttosto serio.

Il brasiliano è caduto rovinosamente sul campo di gioco dopo un contrasto. Lussazione della spalla e tante partite di assenza. “Il dottore mi ha detto che starà fuori per almeno un mese e mezzo e che il suo infortunio è abbastanza serio”, ha spiegato Mazzarri. Alla fine della conferenza il tecnico di San Vincenzo livornese ha anche accennato un problema al polpaccio per Diego Demme, avvenuto nell’allenamento di ieri pomeriggio.