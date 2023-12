LIVE – Mazzarri: “Non mi aspetto nessuna rivoluzione dal mercato”, poi il messaggio ai tifosi

Tutto pronto per la conferenza stampa di Walter Mazzarri che presenta la sfida tra Napoli e Monza

Tra poco più di 24 ore il Napoli scenderà in campo contro il Monza di Raffaele Palladino. I brianzoli vengono da due sconfitte di fila contro Milan e Fiorentina e vorranno certamente fare una bella figura allo stadio Diego Armando Maradona. Stesso discorso per i partenopei che invece non sono mai riusciti a trovare un giusto equilibrio in questo campionato.

Sarà l’ultima partita di un 2023 dalle due facce per il Napoli. Prima l’immensa gioia per uno scudetto vinto dopo anni di lunga attesa e poi, nella stagione della riconferma, tanta delusione. Prima la gestione sbagliata dello spogliatoio e dei cambi da parte di Rudi Garcia e poi il cambio in panchina con Mazzarri che non è ancora riuscito a plasmare la mentalità vincente alla squadra.

Emergenza in attacco

Con le squalifiche di Osimhen e Politano, il Napoli dovrà fare a meno di 2/3 del suo attacco titolare. Mazzarri potrebbe schierare Lindstrom a destra, recuperato dalla lombalgia e Jack Raspadori come centravanti. L’attaccante della Nazionale italiana è in vantaggio sul Cholito Simeone. Di seguito le parole dell’allenatore toscano a Castel Volturno.

Sul sold out di domani

Ho saputo ci sarà il tutto esaurito Sono contento di sapere che i nostri tifosi ci saranno vicini per 95 minuti e li ringrazio già da ora.

Sul che tipo di mercato si aspetta

Non mi aspetto nessuna rivoluzione, voglio aiutare i giocatori a ritrovare fiducia Su Lobotka e Lindstrom Lobotka è un titolarissimo da sempre, se dovesse star bene, giocherà. Lindstrom sicuramente non ha i 90 minuti, dovrò capire se farlo partire titolare o farlo entrare dopo quando può dare una mano. Fortunatamente abbiamo i cinque cambi, dopo questo allenamento di oggi deciderò.

Su cosa si aspetta domani

Entrerò io nello specifico in base alle difficoltà che ci proporrà il Monza. Ho visto molto bene la partita che hanno giocato contro la Lazio all’Olimpico, mi interessava vedere quella partita perchè Sarri gioca con un modulo simile al nostro.

Su Cajuste

Jens Cajuste partirà titolare, ho molta fiducia in lui. Credo che nel breve potrebbe fare il salto di qualità.

Su possibili nuovi innesti

Natan sarà infortunato a lungo, ma nonostante ciò non tendo in questo momento a parlare di mercato. Il Monza per noi è una tappa fondamentale e dobbiamo superare questo ostacolo. Facciamo prima ciò che dobbiamo fare contro il Monza e poi per il mercato ci aggiorniamo.

Sulle tante sconfitte da quanto è tornato

Mi sento un cittadino di Napoli. Sono venuto qui per aiutare la squadra e sapevo che avrei avuto tutte queste avversarie davanti. Credo che meritavamo qualche punto in più di quello che abbiamo raccolto.

Su Osimhen

Osimhen non è stato leader contro la Roma? Questo ragazzo, da quanto è tornato dall’infortunio, viene martoriato. L’anno scorso è stato il migliore, ci sta che faccia oggi qualche errore di nervosismo. Lui va protetto da tutto ciò che gli sta capitando e quando rientrerà dalla Coppa d’Africa, ci darà una grossa mano. Dobbiamo fare il nostro calcio e tornare funzionali al risultato. Quando stiamo bene imponiamo il nostro calcio a tutti. Bisogna essere equilibrati, stare attenti alle coperture preventive e recuperare subito i palloni.

Su chi gioca tra Simeone e Raspadori