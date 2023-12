Calciomercato Napoli, affare a parametro zero: colpo per l’estate dalla Serie A

Il Napoli valuta un colpo dalla Serie A a parametro zero: accostato da tempo al club azzurro, il calciatore a fine stagione vedrà terminare il suo contratto. Permangono, però, i dubbi circa la sua tenuta fisica.

Il mercato di gennaio si preannuncia movimentato come non mai per il Napoli, che intende puntare a un piazzamento per la prossima UEFA Champions League. L’ossatura c’è tutta, ma è chiaro che, considerando quelli che possono essere gli sviluppi in uscita già a gennaio, c’è da rinforzare un organico che sembra carente in alcune zone del campo.

Una di esse è senza dubbio il centrocampo, che ha visto la partenza di Eljif Elmas. Il calciatore nord-macedone è partito alla volta della Bundesliga, dove il Lipsia dovrebbe annunciarlo a breve dopo le foto fatte trapelare del suo arrivo in Germania. Ma non solo: occhi puntati sulla situazione relativa a Diego Demme e Piotr Zielinski. Se, in caso di mancato accordo, lo scenario più plausibile per quanto concerne il polacco resta l’addio a parametro zero nella prossima estate (Inter in pole, ndr), lo stesso non si può dire con assoluta certezza per il tedesco. Le ultime voci parlano di un calciatore determinato a rispettare il contratto, che scade anche in questo caso al termine della stagione in corso, ma si cercherà di piazzarlo già in questa sessione invernale, soprattutto per tagliare il suo ingaggio. Nel caso in cui, invece, dovesse dire addio effettivamente al termine di questo campionato, c’è un nome che stuzzica la dirigenza partenopea, che prima di un affondo decisivo intende però procedere a profonde riflessioni.

Napoli, Castrovilli al posto di Demme?

Uno dei nomi accostati da tempo al centrocampo degli azzurri è senza dubbio quello di Gaetano Castrovilli, centrocampista di proprietà della Fiorentina. Il suo contratto scade il prossimo giugno e in estate è stato coinvolto in diversi rumors che lo volevano coinvolto in un affare tra il Napoli e il club viola, ossia lo scambio tra il suo cartellino e quello di Diego Demme.

Alla fine, non se ne fece più nulla e il calciatore ha subito un intervento che ha intralciato i suoi piani per questa stagione. Motivo per cui, prima di un assalto eventuale, il Napoli farà la sue dovute riflessioni. Nel caso in cui lo ritenesse opportuno, ecco che gli azzurri avrebbero la possibilità di puntare su Castrovilli a costo zero. A patto che non ci sia un nuovo accordo tra il calciatore e la Fiorentina, naturalmente.