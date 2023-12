Accordo a un passo, lascia il Napoli e resta in Serie A

La stagione del mercato invernale è ormai vicina: il Napoli valuta non solo i prossimi acquisti, ma anche le cessioni.

Si inizia a parlare di calciomercato, il Napoli deve riflettere bene sulle prossime mosse di mercato da attuare. L’avvio di stagione non è stato per niente facile, è chiaro che la squadra ha bisogno di nuove entrate per rafforzare i reparti che presentano delle lacune. Ma prima di pensare ai nuovi giocatori da inserire all’interno della rosa di Walter Mazzarri, bisogna concentrarsi sulle uscite.

Zerbin vicino all’accordo con il Frosinone

Diversi sono i giocatori che potrebbero salutare il Napoli durante il mercato invernale, tra i calciatori in uscita c’è sicuramente Alessio Zerbin. Il classe ’99 potrebbe lasciare molto presto il club partenopeo, il suo nome è stato già inserito nel mirino di un altro club della Serie A. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Frosinone è fortemente interessato al giovane attaccante e vuole chiudere al più presto la trattativa.

L’accordo con il Frosinone potrebbe essere un passo importante per il giovane, visto il poco spazio avuto con la maglia azzurra. Inoltre, si tratta di un club già conosciuto dall’attaccante, in quanto ci ha già giocato in Serie B, dove ha realizzato 9 reti e 3 assist in ben 31 presenze.