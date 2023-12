Ultim’ora su Osimhen: c’è il comunicato del Napoli

Victor Osimhen è squalificato in vista del Monza e a breve prenderà inoltre parte alla coppa d’Africa con la sua Nigeria.

La settimana scorsa è stata storica per il Napoli. Aurelio De Laurentiis ha infatti chiuso il rinnovo più importante della storia partenopea, almeno sotto l’aspetto economico. Victor Osimhen ha infatti prolungato sino al 2026, per un ingaggio che con ogni probabilità si aggira intorno ai 10 milioni, cifra mai sborsata dal patron nella sua gestione.

Nell’accordo presente anche una clausola da 130 milioni, una cifra monstre, che con ogni probabilità verrà esercitata da uno degli svariati club di Premier League che già la scorsa estate avevano accarezzato il “sogno” di acquistare l’ex Lille.

Coppa d’Africa – Osimhen: c’è la notizia

Un rinnovo, quello di Osimhen, fortemente voluto da De Laurentiis, che fin da questa estate, con oltre 9 incontri divisi tra Dimaro e Castel di Sangro, aveva più volte provato a sbloccare la trattativa con l’agente del giocatore, Roberto Calenda.

Un accordo che alla fine è arrivato, complice la disponibilità del giocatore, che senza forzare la mano mettendo in difficoltà la società che gli ha permesso di esprimersi ai massimi livelli, ha scelto la via del dialogo, aprendosi una possibilità di coronare il desiderio di giocare magari in Premier, a condizioni ottimali per lo stesso Napoli.

Purtroppo, però, il rinnovo non è stato festeggiato al meglio: il Napoli è uscito sconfitto malamente a Roma e lo stesso Osimhen, mai realmente in partita, si è reso protagonista della seconda espulsione di serata, lasciando gli azzurri in 9 uomini.

Insomma, Osimhen e Napoli si aspettavano una serata diversa. Per questa motivazione, Walter Mazzarri si ritroverà alle strette con il Monza, non potendo usufruire del suo bomber principe e di altri giocatori. Una beffa nella beffa, considerando che proprio contro i lombardi Osimhen avrebbe dovuto giocare la sua ultima gare pre Coppa d’Africa, che inizierà il 13 gennaio del 2024.

Proprio il Napoli, attraverso i suoi canali ufficiali, ha reso nota una news riguardante il bomber nigeriano. Nello specifico, usufruendo in un permesso, Osimhen raggiungerà in questi giorni la famiglia, salvo poi unirsi al ritiro della Nigeria per la coppa d’Africa. In pratica, il Napoli perderà il suo attaccante per oltre un mese, dopo averci già rinunciato per larga parte della prima parte di stagione a seguito dell’infortunio subito proprio in nazionale.

Insomma, in una stagione già maledettamente complicata, l’assenza del capocannoniere della scorsa Serie A non sta di certo giovando ai campioni d’Italia.

Di seguito, il tweet pubblicato dalla società azzurra: