Tensione per Napoli-Monza: “Può succedere al Maradona”, da non credere

Tutto programmato allo Stadio Diego Armando Maradona per la partita con il Monza, i tifosi sono pronti per una cosa

Sarà l’ultima partita dell’anno per la squadra di Walter Mazzarri. Venerdì sera alle 18:3o il Napoli chiuderà il proprio 2023. Questo, per gli azzurri, è stato un anno incredibile che sarà impresso negli annali e nella storia del club. Dopo 33 lunghissimi anni, nel 2023 è arrivato quello scudetto tanto atteso che per i cittadini è stato frutto di rivincita dopo anni di sacrifici, fallimenti e dopo essere arrivati ad un passo dalla gloria durante le scorse stagioni. Il 2023 dei partenopei ha portato tanta gioia ai tifosi e, grazie allo scudetto conquistato in modo quasi impeccabile, Napoli è tornata un polo turistico di primissimo livello.

I successi sportivi della squadra hanno fatto sì che tanti tra tifosi, curiosi e stranieri si riversassero nelle piazze più importanti del capoluogo campano a festeggiare. Bisognava capire cosa rendesse quel traguardo così importante. Quella contro il Monza di venerdì però sarà una partita che, oltre all’anno dello scudetto, chiuderà una deludente prima parte di stagione.

Sold out al Maradona

Le sensazioni per un tifoso del Napoli, ad oggi, sono tante e contrastanti. Se le squadra durante la scorsa stagione sembrava essere praticamente priva di punti deboli, quest’anno le difficoltà sono tante. Nemmeno nelle peggiori delle aspettative si pensava vedere il Napoli, dopo sei mesi dalla gloria, trovarsi alla fine dell’anno con 17 punti di svantaggio dalla capolista. Un bis scudetto che, a meno di eventi clamorosi, non ci sarà. In città si è passati dalla gioia immensa ad una sconfinata delusione dovuta agli sciagurati risultati di quest’anno. Secondo quanto riportato in edizione odierna da la Repubblica, però, la cosa non ha definitivamente scoraggiato i tifosi. Per la partita contro il Monza saranno previste oltre 50 mila persone allo stadio per un sold out di fine anno.

Nonostante i risultati negativi, il settimo posto in campionato, i sostenitori partenopei non si redimeranno dall’ultimo saluto dell’anno ai campioni d’Italia. Allo Stadio Diego Armando Maradona è infatti previsto il tutto esaurito. Sarà un momento di unione da parte dei tifosi che, nel ricordo della straordinaria passata stagione, sosterranno la squadra a chiudere bene il 2023. Non è ancora chiaro però se, in caso di non vittoria contro il Monza, potrà scattare una contestazione per la squadra di Mazzarri che da quando è tornato a Napoli ha perso 5 delle 7 partite giocate. I sostenitori fanno capire che servirà una prestazione degna del gagliardetto tricolore che quest’anno è cucito sulla maglia degli azzurri.