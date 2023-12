Nuovo nome per il centrocampo del Napoli, arriva dalla Bundesliga

Il Napoli spinge su un nuovo nome per il reparto dei centrocampisti, nel mirino un calciatore che arriva direttamente dalla Bundesliga.

In vista del mercato invernale, il Napoli sta già iniziando a valutare le prossime trattative da portare avanti. Innanzitutto, sarà necessario pensare al reparto dei centrocampisti, visto il recente addio da parte del macedone Elmas. La società partenopea ha già inserito nel mirino diversi giocatori, uno tra questi ha particolarmente attirato l’attenzione del club.

Manu Konè come nuova idea per il centrocampo

Il Napoli sta valutando bene il prossimo acquisto da fare in vista del calciomercato, soprattutto, per quanto riguarda il centrocampo. Secondo quanto rivelato da Nicolò Schira, giornalista esperto di calciomercato, ai microfoni di RadioMarte si tratta di Manu Konè del Borussia Monchengladbach.

Di seguito, quanto evidenziato:

“A centrocampo, è molto probabile che gli innesti saranno due, visto che numericamente si deve sostituire Elmas ma non dimentichiamoci che Gaetano può andare in prestito, Anguissa può andare in Coppa d’Africa e Demme è in bilico. Hojbjerg del Tottenham? C’è la Juventus in pole position, anche se la partita è aperta pure col Napoli. Bisogna capire chi ha voglia di spendere 25 milioni o prestito con obbligo di riscatto. Al Napoli piace anche Soumarè, come Konè del Borussia Monchengladbach, insomma tanti con la caratteristica del mediano. Samardzic, invece, sarà l’erede di Elmas, anche perché è meglio del mediano di sostanza visto che Cajuste ha deluso in quella posizione al posto di Zielinski”.

Dunque Manu Konè, centrocampista francese classe 2001, rientra tra i calciatori seguiti dal Napoli. Strapparlo al Borussia Monchengladbach non sarà affatto semplice: il mediano è blindato con un contratto al club tedesco fino al 2026 e la sua valutazione sfiora i 30 milioni di euro.

Meluso e Micheli dovranno così decidere su quali profili puntare. L’impressione è che il Napoli intenda portare a casa due profili differenti per il centrocampo: uno più tecnico e bravo in zona gol, l’altro che possa aggiungere muscoli e fisicità alla mediana. Per il primo profilo il nome più gettonato resta quello di Lazar Samardzic, per il quale i partenopei pare siano disposti a mettere sul piatto quanto ricavato dalla cessione di Elmas. Per il centrocampista fisico, invece, considerando anche il ritorno di Anguissa al termine della Coppa d’Africa, l’intenzione del club è quella di provare a prelevare un buon giocatore ma in prestito. Ecco perché il nome di Soumarè, che al Siviglia non sta trovando moltissimo spazio, ma di proprietà del Leicester, potrebbe improvvisamente tornare prepotentemente d’attualità.