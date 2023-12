Mazzocchi-Napoli, prima mossa della società: novità nella trattativa con la Salernitana

Manca poco meno di una settimana al mese di gennaio, quando prenderà il via la sessione di riparazione del calciomercato.

Sarà una sessione di calciomercato importante per il Napoli, più di quanto lo sia stata quella estiva, ad oggi ritenuta ampiamente insoddisfacente dallo stesso De Laurentiis, che ha compreso quanto l’eccesso di sicurezza sia risultato deleterio.

Saranno almeno 3 gli innesti in casa azzurra, se non addirittura 4, almeno stando alle dichiarazioni rilasciate dal vulancino leader della FilmAuro la scorsa settimana. Alcuni nomi, non a caso, stanno già circolando da una decina di giorni, sintomo di trattative già iniziate a fari spenti.

Tris di nomi per il Napoli, la news su Mazzocchi

Un centrale di difesa, un terzino ed almeno due centrocampisti, ad oggi, sono questi i nodi da sciogliere in casa Napoli.

Alessandro Zanoli è prossimo al passaggio al Genoa, per la sua secona esperienza in Liguria dopo i sei mesi trascorsi nel 2023 sponda Sampdoria. Per questa motivazione, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Meluso starebbe cercando di spingere per Mazzocchi: la Salernitana del d.s Sabatini, però, ad oggi sta facendo muro, non soddisfatta dell’offerta da 1,5 milioni, nello specifico, i granata chiederebbero almeno 4.

Per la zona mediana invece, Emil Hojbjerg, centrocampista danese in forza al Tottenham, sarebbe in vantaggio sull’ex conoscenza dell’Udinese Fofana. L’ex Bayern Monaco, notizia di quest’oggi, avrebbe anche cambiato agente per forzare la sua cessione, voglioso di trovare una squadra che possa garantirgli un maggiore minutaggio in vista degli europei estivi.

Inoltre, con la cessione di Elmas al Lipsia già definita per 25 milioni e la probabile partenza estiva di Zielinski, De Laurentiis avrebbe messo nel mirino Lazar Samardzic. Il jolly dell’Udinese, nonostante le dichiarazioni di rito di Balzaretti, è in uscita e per una offerta congrua potrebbe andar via da Udine.

Capitolo diverso per il difensore centrale: nonostante l’infortunio di Natan e la situazione legata ad Ostigard, predestinato alla cessione, ad oggi, il Napoli naviga ancora nel buio. Di Marzio, secondo quanto specificato quest’oggi, ha chiarito come la società sia in fase di screening nei vari campionati europei, alla ricerca di un difensore che possa già essere pronto per il palcoscenico italiano.

Insomma, sono varie le idee e le trattative nella testa della dirigenza azzurra. Ad oggi, nessuna pare prossima alla chiusura, ma nel mercato si sa, basterebbe poco per scatenare un effetto domino.