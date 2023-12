Il Napoli vuole Mazzocchi, ma non manca il piano B: già bloccata l’alternativa

Con Zanoli che pare destinato al Genoa, il Napoli sarebbe in fase di accellerazione per un nuovo terzino destro.

Alessandro Zanoli vede rossoblù. Il terzino scuola Carpi vuole giocare e a quanto pare, lo farà lontano dall’ombra del Vesuvio. Dopo l’esperienza di 6 mesi dello scorso campionato alla Sampdoria, il giovane dovrebbe riaccasarsi in Liguria, questa volta al Genoa.

Accellerata per Mazzocchi, poi si virerà sul piano B

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, in virtù della chiusura ormai prossima del prestito di Zanoli al Genoa, il Napoli potrebbe accellerare nelle prossime ore per Mazzocchi, obiettivo dichiarato della società azzurra.

Ad oggi, però, la distanza è ancora ampia con la Salernitana, che chiede 4 milioni (potrebbe scendere a 3), a fronte della proposta di 1,5 milioni del Napoli.

Se non si dovesse trovare l’accordo, il Napoli virerebbe su Faraoni, infatuazione estiva di calciomercato. L’ex Inter, in uscita dal club veneto a causa del suo stipendio elevato, potrebbe accasarsi al Napoli anche in prestito con diritto di riscatto in tempi abbastanza brevi.

A breve quindi, si potrebbe sapere di più sul prossimo terzino del Napoli, il tempo stringe, il mercato corre.