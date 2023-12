Altro che Samardzic, idea Napoli: il sostituto di Elmas arriva dalla Serie B inglese?

Si inizia a parlare di calciomercato, il Napoli deve spingere sul possibile erede del calciatore macedone Elmas.

La stagione del mercato invernale è alle porte, il Napoli deve valutare bene i prossimi acquisti da fare. Il calciomercato invernale deve essere gestito meglio dal club partenopeo, soprattutto, c’è bisogno di rinforzare sia il reparto dei difensori che quello dei centrocampisti. La squadra di Walter Mazzarri ha assolutamente bisogno di nuove entrate che possano fare la differenza, con il nuovo anno il Napoli deve puntare sulla ripresa e qualificarsi per la prossima Champions League. Il club partenopeo ha già subito le prime uscite: Elif Elmas al Lipsia. Bisognerà quindi, trovare al più presto il suo sostituto.

Il Napoli punta su Traorè come erede di Elmas

Con l’uscita di Elif Elmas, il Napoli deve affrettarsi nel trovare un giocatore valido che possa sostituirlo. A quanto pare la società partenopea ha già inserito nel mirino un altro nome, oltre a quello di Samardzic, si tratta di Hamed Junior Traorè. A rivelare questo retroscena è proprio Sky, secondo tale fonte l’ex Sassuolo potrebbe ritornare presto a giocare in Serie A.

Il classe 2000 ha lasciato il Sassuolo nel 2023 per giocare al Bournemouth, ma il giocatore non sembra essere soddisfatto di questo trasferimento. Attualmente, il club inglese sta giocando in Championship dopo la retrocessione della scorsa stagione. Traorè vuole tornare a giocare in Italia e potrebbe anche farlo in maglia azzurra, visto che la dirigenza azzurra sta già raccogliendo le informazioni necessarie per accaparrarsi l’ivoriano.

Tuttavia, il Napoli dovrà stare attento alla concorrenza, altri club importanti hanno già puntato gli occhi addosso sul calciatore, tra questi Fiorentina, Lazio e Milan. Il Napoli deve quindi velocizzare i tempi se vuole inserire nella propria squadra l’ex Sassuolo, soprattutto, se si considera il fatto che sia Lazio che Milan stanno valutando seriamente l’inserimento del trequartista nelle proprie squadre. I biancocelesti spingono su di lui per coprire l’infortunio di Luis Alberto e l’assenza di Kamada per la Coppa d’Asia, stessa cosa il Milan con l’assenza di Bennacer in Coppa d’Africa e l’infortunio di Pobega. Non bisogna nemmeno sottovalutare il cartellino, l’investimento fatto dal Bournemouth per riscattarlo ufficialmente dal Sassuolo, lo scorso maggio, è stato di circa 30milioni di euro.

Hamed Junior Traorè potrebbe essere la scelta giusta per il club partenopeo? Il giocatore vuole assolutamente tornare in Serie A per trovare più spazio e affermare le proprie qualità da centrocampista offensivo. Infatti, il classe 2000 non si sta trovando per niente bene nel campionato inglese, per lui solo 6 presenze dall’avvio di stagione.